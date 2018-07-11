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В Омске микрофинансовые организации каждый пятый рубль отдали бизнесу
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В Омске микрофинансовые организации каждый пятый рубль отдали бизнесу 

Омск Здесь 11 июля 2018
Фото: Омск Здесь
В прошлом году омские микрофинансовые организации выдали заемщикам 230 млн руб. Каждый пятый рубль из этих денег выдан малому и среднему бизнесу. В Омской области за прошлый год микрофинансовыми организациями выдано 230 млн руб. — это на 12% больше, чем в 2016-м. Каждый пятый рубль выдан представителям малого и среднего бизнеса.
— Сейчас в регионе работает 21 микрофинансовая организация в статусе микрокредитных компаний. Максимальная сумма микрозайма для предпринимателей составляет три миллиона рублей, — отмечает управляющий Отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Анастасия Костромина.
В целом по Сибири средний срок займа для малых и средних предприятий в микрофинансовой организации составляет от года до трех лет, а оформление — от 10 до 20 дней.
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