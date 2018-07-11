Катар хочет привлечь $4 млрд для покупки истребителей Eurofighter Typhoon

Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Катар стремится привлечь более $4 млрд от банков для финансирования покупки истребителей Eurofighter Typhoon. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: EPA/JEON HEON-KYUN

Правительство Катара работает с финансовыми консультантами над сделкой, которая будет поддержана экспортно-кредитными агентствами, рассказали собеседники агентства. По их словам, сделка может быть завершена в течение месяца. Страна также ведет переговоры с банками и экспортно-кредитными агентствами Италии, Франции и Великобритании, чтобы привлечь кредиты на миллиарды долларов для других оборонных сделок, утверждают источники Bloomberg. Чиновник в правительстве Катара заявил, что истребители Typhoon «будут продвигать стратегические усилия Катара по достижению стабильности», но «метод и механизм оплаты еще не определены». Катар наращивает расходы на оборону в условиях блокады со стороны четверки арабских государств.

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