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Катар хочет привлечь $4 млрд для покупки истребителей Eurofighter Typhoon
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Катар хочет привлечь $4 млрд для покупки истребителей Eurofighter Typhoon 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Катар стремится привлечь более $4 млрд от банков для финансирования покупки истребителей Eurofighter Typhoon. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Фото: EPA/JEON HEON-KYUN
Правительство Катара работает с финансовыми консультантами над сделкой, которая будет поддержана экспортно-кредитными агентствами, рассказали собеседники агентства. По их словам, сделка может быть завершена в течение месяца. Страна также ведет переговоры с банками и экспортно-кредитными агентствами Италии, Франции и Великобритании, чтобы привлечь кредиты на миллиарды долларов для других оборонных сделок, утверждают источники Bloomberg. Чиновник в правительстве Катара заявил, что истребители Typhoon «будут продвигать стратегические усилия Катара по достижению стабильности», но «метод и механизм оплаты еще не определены». Катар наращивает расходы на оборону в условиях блокады со стороны четверки арабских государств.
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"Арабская четверка" подала на Катар в суд Саудовская Аравия хочет сделать из Катара остров Год под блокадой: ослабить Катар не удалось Как сообщали «Вести. Экономика», в июне 2017 г. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и во вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе назвали эти обвинения безосновательными. Вслед за политическими мерами арабские государства ввели экономические санкции и транспортную блокаду Катара. В декабре Катар заказал 24 истребителя Typhoon, сумма сделки составила 5 млрд фунтов стерлингов ($6,6 млрд). Первый платеж должен быть произведен не позднее середины этого года. Этот заказ был сделан после того, как страна заявила, что планирует купить у французской компании Dassault Aviation SA еще 12 многоцелевых истребителей Rafale в дополнение к 24 уже заказанным самолетам. Катар также договорился о покупке 36 F-15 у Boeing Co.
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