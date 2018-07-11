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Минпромторг не получал предложения о снижении максимальной доли рынка для торговых сетей до 15%
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Минпромторг не получал предложения о снижении максимальной доли рынка для торговых сетей до 15% 

Rambler News Service 11 июля 2018
«В Минпромторг России указанные предложения не поступали. Позиция Министерства будет сформирована при их поступлении в установленном порядке», — сказали в пресс-службе ведомства.
Ранее начальник отдела торговли и непроизводственных услуг управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Михаил Гуленков в ходе совещания о совершенствовании закона «О торговле» на площадке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике заявил, что ФАС поддерживает снижение максимальной доли рынка для торговых сетей в регионах с 25% до 15%.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не поддержала снижение максимальной доли рынка для торговых сетей в регионах с 25% до 15%, отметив при этом, что даже порог в 25% «дискриминирует торговлю», поэтому этот порог следует «не понижать, а уточнять, приводя нормы законов в соответствие с реалиями».
В июне прошлого года Минпромторг предложил разрешить сетям занимать больше 25% рынка в случае, если сеть приобрела торговый объект, когда доля компании не превышала 25%, а также в случае приобретения дополнительной торговой площади на земельном участке, арендованном до превышения доли на рынке. ФАС не поддерживала данное предложение.
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