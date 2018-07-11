Банк «Ак Барс» снизил ставки по кредитам наличными

Теперь по «Потребительскому» кредиту без обеспечения ставка определяется индивидуально в диапазоне от 11,5% до 16% годовых. Для сотрудников компаний численностью свыше 500 человек действует единая ставка 13,5% годовых. Прежде ставка варьировалась от 17% до 18% годовых и от 13,5% до 14,5% годовых соответственно в зависимости от срока кредита. Сумма финансирования — от 50 тыс. до 1 млн рублей, для ИП — до 500 тыс. рублей.

При наличии поручительства процент будет определяться в диапазоне 13,5—16% годовых (ранее — 14,2—17,7% годовых). Размер финансирования может достигать 3 млн рублей, для ИП — 1 млн рублей.

Для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса надбавка снизилась с 1 до 0,5 процентного пункта. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 3 п. п. Срок кредита — от 13 месяцев до семи лет.

По программе «Рефинансирование» ставка снизилась до 11,5% годовых, ранее — находилась в диапазоне 13,9—14,9% годовых. Также увеличился максимальный размер заимствования с 1 млн до 2 млн рублей. Для ИП и собственников бизнеса ставка будет выше на 0,3 п. п. При отказе от личного страхования действует надбавка в 3 п. п.

Продуктовый виджет

Кредит выдается на срок до семи лет без залога и поручительства. Программа позволяет рефинансировать до пяти кредитов: потребительский, автокредит, ипотеку, кредитную карту или овердрафт.

«Банк заметно снизил ставки, при этом установив диапазон, в рамках которого значение определяется индивидуально, тем самым сделав условия кредитования менее прозрачными. К сожалению, сейчас такая тенденция наблюдается во многих банках. В остальном — условия довольно интересные: банк готов предоставить крупную сумму без обеспечения на длительный срок», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).