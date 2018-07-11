Французская KUHN Group намерена построить завод в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 11 июл — РИА Новости . Французский производитель сельскохозяйственной техники KUHN Group планирует построить свое предприятие в Воронежской области , инвестировав в проект 380 миллионов рублей, сообщает в среду облправительство.

Обсуждение реализации инвестиционного проекта компании ООО «КУН ВОСТОК» на территории Воронежской области прошло 11 июля в правительстве региона с участием врио губернатора Александра Гусева и представителей KUHN Group.

Бразилии, "Компанией создано 11 производственных площадок во Франции, Нидерландах США . Еще одна производственная площадка будет создана в Воронежской области. Объем инвестиций в проект составит 380 миллионов рублей, планируется создать 40-50 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Как отмечают власти региона, ООО «КУН ВОСТОК» выбрала Воронежскую область по ряду параметров, среди которых — «хорошие рынки сбыта, наличие квалифицированных кадров, благоприятные экономические условия, созданные правительством региона».

городе Саверн. Предприятия KUHN Group производят более 3000 наименований различной техники, штат сотрудников насчитывает более 5000 человек. Оборот составляет около 1 миллиарда евро в год, а к 2020 году компания планирует увеличить его до 1,4 миллиарда евро. Штаб-квартира компании находится во Франции

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