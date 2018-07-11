Французская KUHN Group намерена построить завод в Воронежской области 

ВОРОНЕЖ, 11 июл — РИА Новости. Французский производитель сельскохозяйственной техники KUHN Group планирует построить свое предприятие в Воронежской области, инвестировав в проект 380 миллионов рублей, сообщает в среду облправительство.
Обсуждение реализации инвестиционного проекта компании ООО «КУН ВОСТОК» на территории Воронежской области прошло 11 июля в правительстве региона с участием врио губернатора Александра Гусева и представителей KUHN Group.
"Компанией создано 11 производственных площадок во Франции, Нидерландах, Бразилии, США. Еще одна производственная площадка будет создана в Воронежской области. Объем инвестиций в проект составит 380 миллионов рублей, планируется создать 40-50 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Как отмечают власти региона, ООО «КУН ВОСТОК» выбрала Воронежскую область по ряду параметров, среди которых — «хорошие рынки сбыта, наличие квалифицированных кадров, благоприятные экономические условия, созданные правительством региона».
Предприятия KUHN Group производят более 3000 наименований различной техники, штат сотрудников насчитывает более 5000 человек. Оборот составляет около 1 миллиарда евро в год, а к 2020 году компания планирует увеличить его до 1,4 миллиарда евро. Штаб-квартира компании находится во Франции в городе Саверн.
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