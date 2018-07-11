Французская компания намерена построить под Воронежем завод сельхозтехники

ВОРОНЕЖ, 11 июля. / ТАСС /. Французская компания KUHN Group ("Кун груп") планирует построить в Воронежской области завод сельскохозяйственной техники с инвестициями 380 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Воронежской области по итогам встречи врио губернатора Александра Гусева с представителями компании, в том числе вице-президентом по производству KUHN Group Жан— Люком Коллином.

"В Воронежской области будет реализован инвестиционный проект компании «Кун Восток» по строительству завода сельскохозяйственной техники. Объем инвестиций в проект составит 380 млн рублей, планируется создать 40-50 новых рабочих мест", — уточнили в пресс-службе правительства региона.

По данным компании, в конце прошлого года она купила 19 га земли промышленного назначения для первой площадки в Воронежской области. Это будет ее первый завод сельхозтехники в России . «Данная инвестиция даст возможность создать современный комплекс для дальнейшего развития деятельности по продаже, дистрибуции и сервисному обслуживанию, а также по производству сельскохозяйственной техники, предназначенной для рынка РФ», — отметили в компании.