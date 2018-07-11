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Крымский РНКБ в I полугодии утроил выдачу ипотеки — до 2,5 млрд руб
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Крымский РНКБ в I полугодии утроил выдачу ипотеки — до 2,5 млрд руб 

РИА Недвижимость 11 июля 2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Объем выдачи ипотеки крымским банком РНКБ за первое полугодие утроился — до 2,5 миллиарда рублей, и портфель ипотечных кредитов достиг 6 миллиардов рублей, сообщил журналистам вице-президент банка, директор по розничному бизнесу Николай Билан.
"Портфель на сегодня составляет 6 миллиардов рублей, только за эти полгода мы выдали 2,5 миллиарда рублей, это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал Билан.
По его словам, средний размер ипотечного кредита составляет 2 миллиона рублей, около 40% займов выдаются на покупку одно— или двухкомнатных квартир в новостройках.
"Проценты: девять для льготников, есть шесть — по госпрограмме, есть восемь — это наша акция с одним застройщиком, рыночная ставка получается 9,5–10% — то, под что мы сейчас максимально выдаем", — рассказал вице-президент банка.
Председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин в феврале говорил о планах банка за пять лет нарастить ипотеку более чем в 5 раз.
РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100-процентным государственным участием. Согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 июня 2018 года занимал 51-е место в банковской системе РФ с активами в 154 миллиарда рублей.
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