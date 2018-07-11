Крымский РНКБ в I полугодии утроил выдачу ипотеки — до 2,5 млрд руб

"Портфель на сегодня составляет 6 миллиардов рублей, только за эти полгода мы выдали 2,5 миллиарда рублей, это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал Билан.

По его словам, средний размер ипотечного кредита составляет 2 миллиона рублей, около 40% займов выдаются на покупку одно— или двухкомнатных квартир в новостройках.

"Проценты: девять для льготников, есть шесть — по госпрограмме, есть восемь — это наша акция с одним застройщиком, рыночная ставка получается 9,5–10% — то, под что мы сейчас максимально выдаем", — рассказал вице-президент банка.

Председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин в феврале говорил о планах банка за пять лет нарастить ипотеку более чем в 5 раз.