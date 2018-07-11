От Ямала до Западной Европы: «Северный поток-2» как неизбежность

Украины и В последние месяцы СМИ активно обсуждают варианты реализации проекта «Северный поток-2». Некоторые ставят под сомнение строительство газопровода вообще на фоне претензий Дании Польши . Однако, на наш взгляд, негативный фон вокруг проекта преувеличен, и фактически его реализации на данный момент ничего не угрожает. Более того, Евросоюз нуждается в дублере «Северного потока-1».

В пользу строительства газопровода выступает ряд факторов, которые говорят о том, что в ближайшей перспективе потребности газа в Европе будут расти, а количество источников сырья по адекватной цене будет снижаться. Если взглянуть на динамику потребления газа на европейском рынке прошлых лет, то мы увидим, что с 2014 года потребление выросло на 14%, с 485,6 млрд куб. м газа до 568,4 млрд куб. м газа. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА) и компании Wood Mackenzie, спрос продолжит расти в последующие годы и к 2030 году увеличится до 600 млрд куб. метров газа.

Стимулировать увеличение потребления газа в европейских странах будет не только ускорение темпов экономического роста, но и снижение потребление угля. На сегодняшний день уголь признан неэкологичным видом топлива, кроме того, в разное время года цена на газ ниже, чем на уголь, что заставляет потребителя отдавать предпочтение газу. Таким образом, потребление угля в ЕС значительно упадет уже к 2025 году.

Наиболее остро вопрос увеличения импорта газа встанет уже в ближайшие два года, когда из эксплуатации будет выведено крупнейшее месторождение газа в Европе «Гренинген». Если ранее, ещё в 2013 году, месторождение обеспечивало 18% всех поставок газа на европейский рынок, то в 2017 году это цифра сократилась до 7%. Выбытие этих объемов с рынка потребует замещения.

Добыча на других европейских месторождениях, в частности в Великобритании Норвегии , не имеет потенциала для дальнейшего роста и, наоборот, будет снижаться. К 2030 году добыча в Норвегии упадет примерно на 30%, а в Великобритании — на 90%. В связи с этим импорт газа в Европу будет увеличиваться и к 2030 году может составить 400 млрд куб. м газа в год. С большой долей вероятности поставки будут возрастать в основном за счет российского газа.

Наряду с другими поставщиками газа, в том числе и сжиженного, Россия имеет ряд преимуществ. Одним из главных является возможность поставлять большие объемы на рынок в короткие сроки. Ближайшими конкурентами нашей страны являются ближневосточные страны и США , которые поставляют в ЕС сжиженный газ, однако с учетом того, что поставки СПГ в Азию являются более выгодными для продавца из-за разницы в цене, на рынок Европы попадает лишь небольшая часть СПГ, неспособная заменить традиционные поставки газа. Единственной страной, где власти могут отказаться от потребления российского газа и заменить его СПГ, может стать Польша. Однако если это решение будет принято, то оно будет носить политический характер.

Ряд экспертов считает, что реальную конкуренцию российскому газу в Евросоюзе может составить Южный газовый коридор, в частности трубопроводы TANAP и TAP. Однако основные мощности коридора будут запущены не раньше 2020 года, да и к тому же поставки из Азербайджана не будут дешевыми.

Финляндия, Власти Евросоюза прекрасно понимают ситуацию, в которой окажутся в ближайшие годы, и поэтому строительство «Северного потока-2» во многом вопрос решенный. На сегодняшний день «Газпром» ждет решения Дании для того, чтобы маршрут прокладки труб был полностью утвержден, разрешения на строительство от других стран ( Германия Швеция ) уже получены. Если предположить, что Дания запретит транзит через свои воды, то это несущественно повлияет на реализацию проекта, так как данный участок составляет 8% от всего маршрута. Изменение маршрута будет незначительным и не повлечет за собой существенных затрат.

В связи с тем, что строительство второго газопровода будет идти по аналогии с «Северным потоком-1», его ввод в эксплуатацию может состояться уже в конце 2019 года. Это означает, что в ближайшие два года «Газпром» сможет поставлять по «Северному потоку-2» дополнительные 55 млрд куб. м газа в год за счет ямальских месторождений. Совокупные поставки по двум газопроводам составят 110 млрд куб. м газа в год. Таким образом, к 2021 году доля «Газпрома» на европейском рынке может превысить 40%.