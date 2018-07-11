Tencent и Alibaba вошли в десятку самых прибыльных компаний Китая 

Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Интернет-гигант Tencent и гигант электронной коммерции Alibaba вошли в десятку самых прибыльных компаний в рейтинге Fortune China Top 500 Enterprises, сообщает Sina Finance.
Фото: EPA-EFE/ALEKSANDAR PLAVEVSKI
Ежегодный рейтинг оценивает показатели публичных китайских компаний за прошедший год. В десятку наиболее прибыльных публичных компаний вошли China Mobile, Tencent и Alibaba, а также несколько крупных коммерческих банков и страховых компаний. На эти десять компаний приходится почти 40% прибыли 500 крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже. Топ-500 компаний по-прежнему возглавляют Sinopec, PetroChina и China State Construction Engineering.
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