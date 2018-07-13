Ещё
«Почта России» ответила на критику Матвиенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Почта России» ответила на критику Матвиенко 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники «Почты России», работающие на полную ставку, получают зарплату не ниже установленного уровня МРОТ. Организация также не сокращает почтальонов и операторов почтовых отделений, сообщила пресс-служба компании в ответ на критику Валентины Матвиенко.
«Сокращений сотрудников основного производства не проводится. Ежемесячный совокупный доход почтальонов и операторов отделений почтовой связи был увеличен до уровня МРОТ — 11 163 руб. Кроме того, с 1 марта на 5% были повышены заработные платы всех сотрудников основного производства городских отделений почтовой связи. За последние четыре года «Почта России» инвестировала в фонд оплаты труда сотрудникам более 24 млрд руб., из них в 2018 году — 1,8 млрд руб. В результате с 2013-го года средняя зарплата выросла на 37,5% — до 23,6 тыс. руб.», — сообщила пресс-служба.
Средняя зарплата подразумевает не только заработную плату почтальонов, но и среднюю зарплату всех почтовых работников предприятия, уточнили в пресс-службе компании.
В «Почте России» пояснили, что в компании работает почти 300 000 почтальонов и операторов. Более 65 000 из них работает на неполной ставке, а в отдаленных и малонаселенных пунктах занятость почтальона часто не превышает 3 дней в неделю по три часа. Размер фактической заработной платы формируется с учетом фактической занятости и фактически отработанных часов.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила руководителя «Почты России» Николая Подгузова в незнании реальных зарплат почтальонов в регионах. Также она сообщила, что «Почта России» начала сокращать почтальонов, чтобы найти деньги на зарплаты.
Rambler News Service: последние новости
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $4,7 млрд по делу о вызывающей рак продукции Страховщик Urban Group начал получать обращения от дольщиков Роскачество рассказало о правилах названий продуктов с заменителями молочного жира
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу61
Найден источник «Новичка» в Великобритании237
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений534
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение