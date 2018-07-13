«Почта России» ответила на критику Матвиенко

Сотрудники « Почты России », работающие на полную ставку, получают зарплату не ниже установленного уровня МРОТ. Организация также не сокращает почтальонов и операторов почтовых отделений, сообщила пресс-служба компании в ответ на критику Валентины Матвиенко

«Сокращений сотрудников основного производства не проводится. Ежемесячный совокупный доход почтальонов и операторов отделений почтовой связи был увеличен до уровня МРОТ — 11 163 руб. Кроме того, с 1 марта на 5% были повышены заработные платы всех сотрудников основного производства городских отделений почтовой связи. За последние четыре года «Почта России» инвестировала в фонд оплаты труда сотрудникам более 24 млрд руб., из них в 2018 году — 1,8 млрд руб. В результате с 2013-го года средняя зарплата выросла на 37,5% — до 23,6 тыс. руб.», — сообщила пресс-служба.

Средняя зарплата подразумевает не только заработную плату почтальонов, но и среднюю зарплату всех почтовых работников предприятия, уточнили в пресс-службе компании.

В «Почте России» пояснили, что в компании работает почти 300 000 почтальонов и операторов. Более 65 000 из них работает на неполной ставке, а в отдаленных и малонаселенных пунктах занятость почтальона часто не превышает 3 дней в неделю по три часа. Размер фактической заработной платы формируется с учетом фактической занятости и фактически отработанных часов.