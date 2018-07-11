Рост цен на нефть, бюджетное правило и ЧМ способствовали росту профицита текущего счета

Банк России представил предварительную оценку платежного баланса за 2к18. В отчетном периоде профицит счета текущих операций составил 22,3 млрд долл., увеличившись на 20,4 млрд долл. г/г благодаря позитивной динамике цен на нефть. Увеличению сальдо текущего счета также способствовало смягчение дефицита счета услуг (первое с 4к16), в том числе в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу. Накопленный с начала 1п18 профицит счета текущих операций составил 53,1 млрд долл. По нашим оценкам, исходя из среднего курса USDRUB в 60,5, по итогам 2018 г. профицит текущего счета превысит 90 млрд долл. (или около 6% ВВП). Последний раз такого значения он достигал в 2011 г., когда цена нефти Urals держалась на уровне 109 долл. /барр.

Рост экспорта ускорился до 31% г/г (против 23% в 1к18) в условиях более благоприятной конъюнктуры нефтяного рынка. При росте цены на нефть Urals во 2к18 до 73 долл. /барр. (против 65 долл. /барр. в предыдущем квартале) темпы роста экспорта нефти повысились до 44% г/г против 22% в 1к18. Темпы роста экспорта ненефтегазовой продукции почти не изменились: 22% г/г против 24% соответственно.

Процесс восстановления импорта товаров замедлился до 9% г/г против +19% в 1к18. На наш взгляд, это объясняется двумя основными причинами: 1) эффект высокой базы (во 2к17 импорт вырос примерно на 30% г/г) и 2) ослабление реального эффективного курса рубля на 11,5% г/г в среднем за 2к18 (против —6% г/г в 1к18 и стабильного укрепления в течение 2017 г.).

Дефицит услуг снизился впервые с 4к16, благодаря проведению в России чемпионата мира по футболу. В отличие от товаров, сальдо счета услуг всегда оставалось отрицательным. Рост дефицита остановился в 3к14 благодаря резкому сокращению импорта услуг (вследствие шока валютного курса), продолжавшемуся до 4к16. В начале 2017 г. дефицит возобновил свой рост, благодаря более быстрому восстановлению импорта, чем экспорта. Во 2к18 как экспорт, так и импорт продолжали расти, но на этот раз темпы роста экспорта были выше: +2,5 млрд долл. против +2,0 млрд долл. Мы полагаем, что этому способствовал приток иностранной валюты в связи с проведением чемпионата мира по футболу, который начался в июне.

Профицит финансового счета составил 9,9 млрд долл. благодаря существенному снижению долговой нагрузки. Продолжая следовать стратегии, принятой в начале 2015 г., во 2к18 банки сократили свои внешние обязательства еще на 9,5 млрд долл., отчасти за счет средств от продажи активов на сумму 7,4 млрд долл. Общий размер обязательств сократился на 17,1 млрд долл., в том числе благодаря снижению задолженности федеральных органов управления на 6,7 млрд долл.

Международные резервы Банка России в отчетном периоде выросли на 11,3 млрд долл. за счет покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. По нашим расчетам, объем покупки валюты во 2к18 составил 15,5 млрд долл. Однако это нивелировалось сокращением объема обязательств Банка России перед нерезидентами по операциям репо (по нашим оценкам, примерно до 4 млрд долл.).