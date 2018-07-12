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Власти Омской области надеются привлечь 2 млрд рублей инвестиций при помощи субсидий
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Власти Омской области надеются привлечь 2 млрд рублей инвестиций при помощи субсидий 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: Омск Здесь
Правительство Омской области надеется привлечь 2 млрд руб. инвестиций с помощью предоставления инвесторам субсидий на 100 млн руб., одобрив соответствующий порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям, пишет Gorod55.ru.
Субсидии на частичное возмещение затрат на обеспечение инфраструктурой обрабатывающих производтств будут быть предоставлены предприятиям, которые намерены реализовывать инвестиционные проекты на сумму более 100 млн руб.
Предприятия смогут возместить до 90% затрат на реконструкцию и строительство инженерных коммуникаций, а также на технологическое присоединение к сетям.
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