Власти Омской области надеются привлечь 2 млрд рублей инвестиций при помощи субсидий

Правительство Омской области надеется привлечь 2 млрд руб. инвестиций с помощью предоставления инвесторам субсидий на 100 млн руб., одобрив соответствующий порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям, пишет Gorod55.ru

Субсидии на частичное возмещение затрат на обеспечение инфраструктурой обрабатывающих производтств будут быть предоставлены предприятиям, которые намерены реализовывать инвестиционные проекты на сумму более 100 млн руб.

Предприятия смогут возместить до 90% затрат на реконструкцию и строительство инженерных коммуникаций, а также на технологическое присоединение к сетям.