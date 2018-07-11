Почти 650 млн руб. предусмотрено для поддержки малого и среднего бизнеса Подмосковья в 2018 г.

Почти 650 млн руб. предусмотрено в 2018 г. на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Московской области . Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона.

«В Подмосковье разработан механизм поддержки малых и средних предприятий. Он включает, в том числе, финансовую и финансово-кредитную составляющие. На 2018 г. для поддержки МСП предусмотрено 646,8 млн руб. Практически половина этих средств запланирована на частичную компенсацию затрат, которые связаны с приобретением оборудования для создания или развития, либо модернизации производства товаров и услуг. То есть, если вы покупаете оборудование для развития своего бизнеса, половину его стоимости регион может вам возместить», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев , который цитируется в сообщении.

На частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания или развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на 2018 г. заложено — 300 млн руб. ; 100 млн руб. — на частичную компенсацию затрат субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в социальной сфере; 50 млн руб. — на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; 90 млн руб. будет потрачено на развитие сети коворкинг-центров, и еще 20 млн руб. — на создание ЦМИТов.

Оставшиеся средства пойдут на предоставление субсидий Московскому областному гарантийному фонду и Фонду поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области осуществляется в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья», утвержденной постановлением правительства региона.