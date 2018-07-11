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Почти 650 млн руб. предусмотрено для поддержки малого и среднего бизнеса Подмосковья в 2018 г.
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Почти 650 млн руб. предусмотрено для поддержки малого и среднего бизнеса Подмосковья в 2018 г. 

Агентство «Москва» 11 июля 2018
Фото: MosDay.ru
Почти 650 млн руб. предусмотрено в 2018 г. на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона.
«В Подмосковье разработан механизм поддержки малых и средних предприятий. Он включает, в том числе, финансовую и финансово-кредитную составляющие. На 2018 г. для поддержки МСП предусмотрено 646,8 млн руб. Практически половина этих средств запланирована на частичную компенсацию затрат, которые связаны с приобретением оборудования для создания или развития, либо модернизации производства товаров и услуг. То есть, если вы покупаете оборудование для развития своего бизнеса, половину его стоимости регион может вам возместить», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, который цитируется в сообщении.
На частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания или развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на 2018 г. заложено — 300 млн руб. ; 100 млн руб. — на частичную компенсацию затрат субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в социальной сфере; 50 млн руб. — на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; 90 млн руб. будет потрачено на развитие сети коворкинг-центров, и еще 20 млн руб. — на создание ЦМИТов.
Оставшиеся средства пойдут на предоставление субсидий Московскому областному гарантийному фонду и Фонду поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области осуществляется в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья», утвержденной постановлением правительства региона.
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