Сочинская «Горная инженерно-строительная компания» выставила на торги дебиторскую задолженность

ООО «Горная инженерно-строительная компания» объявила о проведении торгов на право требования дебиторской задолженности к ООО «Тоннельдорстрой». Размер долга составляет 768,5 млн рублей, стоимость лота — 484,2 млн рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги пройдут в форме открытого аукциона с шагом 5%.

ООО «Горная инженерно-строительная компания» была зарегистрирована в Сочи в 1998 году. Предприятие занималось строительством автомобильных дорог. С заявлением о признании компании банкротом в Арбитражный суд Краснодарского края обратилась ФНС России . В июле 2015 года общество признали несостоятельным.

По данным газеты «Коммерсантъ», в декабре 2017 года стало известно, что бывший директор ООО «Горная инженерно-строительная компания» признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в размере более 53,7 млн рублей.

ООО «Тоннельдорстрой» было зарегистрировано в 1991 году. Компания выступала подрядчиком олимпийских строек в Сочи.