Ещё
Сочинская «Горная инженерно-строительная компания» выставила на торги дебиторскую задолженность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сочинская «Горная инженерно-строительная компания» выставила на торги дебиторскую задолженность 

Деловая газета. Юг 11 июля 2018
Фото: Деловая газета.Юг
ООО «Горная инженерно-строительная компания» объявила о проведении торгов на право требования дебиторской задолженности к ООО «Тоннельдорстрой». Размер долга составляет 768,5 млн рублей, стоимость лота — 484,2 млн рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Торги пройдут в форме открытого аукциона с шагом 5%.
ООО «Горная инженерно-строительная компания» была зарегистрирована в Сочи в 1998 году. Предприятие занималось строительством автомобильных дорог. С заявлением о признании компании банкротом в Арбитражный суд Краснодарского края обратилась ФНС России. В июле 2015 года общество признали несостоятельным.
По данным газеты «Коммерсантъ», в декабре 2017 года стало известно, что бывший директор ООО «Горная инженерно-строительная компания» признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в размере более 53,7 млн рублей.
ООО «Тоннельдорстрой» было зарегистрировано в 1991 году. Компания выступала подрядчиком олимпийских строек в Сочи.
Деловая газета. Юг: последние новости
ПАО «ФСК ЕЭС» до 2020 года инвестируют в энергосистему Кубани около 7 млрд рублей Александр Ткачев вошел в состав совета директоров «Агрокомплекса» В Краснодаре закроют один из гипермаркетов Castorama
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС26
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом161
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии141
Путин нашел для Мутко новую работу24
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения19
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение