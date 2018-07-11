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Представитель ЕЦБ: повышение процентной ставки может произойти до лета 2019 года
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Представитель ЕЦБ: повышение процентной ставки может произойти до лета 2019 года 

Банки.ру 11 июля 2018
Первое за долгое время повышение процентной ставки Европейского центробанка может произойти до начала лета 2019 года, после того как в декабре закончится программа покупки активов ЕЦБ. Об этом заявил на финансовой конференции в Париже член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.
«Чистые покупки активов должны закончиться в декабре, а первый рост процентной ставки может произойти в скором времени, к лету 2019 года, в зависимости от прогноза по инфляции», — сказал он.
В июне ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.
Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 года. С января 2018 года объем выкупа активов в рамках программы уменьшен с 60 млрд до 30 млрд евро в месяц. При этом с октября объем покупок будет сокращен еще в два раза — до 15 млрд в месяц.
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