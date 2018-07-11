Представитель ЕЦБ: повышение процентной ставки может произойти до лета 2019 года

Первое за долгое время повышение процентной ставки Европейского центробанка может произойти до начала лета 2019 года, после того как в декабре закончится программа покупки активов ЕЦБ. Об этом заявил на финансовой конференции в Париже член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.

«Чистые покупки активов должны закончиться в декабре, а первый рост процентной ставки может произойти в скором времени, к лету 2019 года, в зависимости от прогноза по инфляции», — сказал он.

В июне ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 года. С января 2018 года объем выкупа активов в рамках программы уменьшен с 60 млрд до 30 млрд евро в месяц. При этом с октября объем покупок будет сокращен еще в два раза — до 15 млрд в месяц.