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Чистая прибыль МБСП по итогам полугодия составила 178 млн рублей
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Чистая прибыль МБСП по итогам полугодия составила 178 млн рублей 

Банки.ру 11 июля 2018
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) подвел итоги за первое полугодие 2018 года по РСБУ. Чистая прибыль банка составила 178 млн рублей и существенно превысила результат за аналогичный период 2017 года, говорится в сообщении кредитной организации.
Капитал банка на 1 июля 2018 года составил 8,02 млрд рублей, активы — 43 млрд рублей.
«Первое полугодие МБСП отработал с прибылью, которая сопоставима с финансовым результатом банка за весь 2017 год. Этих показателей удалось достичь благодаря продуктивной работе Банка с традиционным для нас сегментом — работе с корпоративными клиентами», — председатель правления Сергей Бажанов.
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