ВБРР начал выпуск кобейджинговой карты систем «Мир» и UnionPay

Стоимость годового обслуживания карты составляет 700 рублей. Срок действия — три года.

Продуктовый виджет

Снять наличные в банкоматах ВБРР и Дальневосточного Банка можно бесплатно, а в ПВН этих банков плата за выдачу составит 0,3%. В устройствах сторонних банков наличные денежные средства можно снять с комиссией в 1%, минимум 150 рублей.

По карте предусмотрен cash back в размере 5% от оплаты покупок в сети АЗС/АЗК компании «РН-Москва» и 2% от покупок в сети АЗС/АЗК «Роснефти»