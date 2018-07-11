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ВБРР начал выпуск кобейджинговой карты систем «Мир» и UnionPay
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ВБРР начал выпуск кобейджинговой карты систем «Мир» и UnionPay 

Банки.ру 11 июля 2018
Всероссийский Банк Развития Регионов приступил к выпуску кобейджинговой карты платежных систем «Мир» и UnionPay.
Стоимость годового обслуживания карты составляет 700 рублей. Срок действия — три года.
Продуктовый виджет
Снять наличные в банкоматах ВБРР и Дальневосточного Банка можно бесплатно, а в ПВН этих банков плата за выдачу составит 0,3%. В устройствах сторонних банков наличные денежные средства можно снять с комиссией в 1%, минимум 150 рублей.
По карте предусмотрен cash back в размере 5% от оплаты покупок в сети АЗС/АЗК компании «РН-Москва» и 2% от покупок в сети АЗС/АЗК «Роснефти».
«Кобейджинговый проект ВБРР расширяет возможности клиентов банка, так как позволяет пользоваться национальной платежной картой как в России через платежную систему «Мир», так и при расчетах за рубежом через платежную систему UnionPay. Карта привлекательна также тем, что помимо кешбэка от банка держателям предоставляются кешбэк-сервис платежной системы «Мир» и скидки и специальные предложения от UnionPay. Необходимо отметить, что такая карта является уже второй на рынке банковских карт в России», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
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