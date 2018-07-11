В порту Большой Камень (Приморье) построят рыбоперерабатывающий завод с логистическим комплексом

Проект реализуется в рамках закрепления инвестиционных квот под строительство береговых объектов по переработке рыбной продукции. Инвестиции в него составят более 3,5 млрд руб. «В настоящее время в Большом Камне ведется строительство завода по переработке минтая с логистическим комплексом. Мощность завода — более 110 т готовой продукции в сутки», — уточнил управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов

Минтай — основная статья экспорта дальневосточных рыбаков. Объем добычи этой рыбы в 2017 году по всем районам промысла Дальневосточного бассейна составил 1,7 млн т, при этом было экспортировано 805,7 тыс. т.

Как и многие другие виды морепродуктов, выловленный минтай поставляется за границу преимущественно без переработки. В 2017 году через таможни Дальнего Востока за рубеж отправилось 1,4 млн т продукции из водных биоресурсов, 91% пришелся на мороженую рыбу.