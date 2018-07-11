Страховщики будут работать по новым правилам

С 1 января 2019 года в России появятся новые требования для работы страховых компаний. Одно из них — повышение размера их уставного капитала на сумму от 300 до 560 миллионов рублей.

Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 11 июля. Повышение требований к минимальному размеру уставного капитала будет проходить в три этапа с 2020 по 2022 год.

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С 1 января 2020 года минимальный капитал для универсальных компаний будет установлен на уровне 180 млн рублей, с 1 января 2021 года — 240 млн рублей, а к 1 января 2022 года — 300 млн рублей. Для страховщиков жизни шкала будет выглядеть так: 310 млн рублей — с 1 января 2020 года, 380 млн рублей — с 2021 года и 450 млн рублей — с 2022 года.

Жёстче будут требования для перестраховщиков жизни — 520 млн рублей с 1 января 2020 года, с 2021 года — 560 млн рублей и 600 млн рублей — с1 января 2022 года. Также страховым компаниям будет запрещено заниматься какой-то иной предпринимательской деятельностью.

Изменится и порядок расчёта страховщиками страховых тарифов — они должны будут рассчитываться в соответствии со стандартами актуарной деятельности, а не в соответствии с методикой расчёта страховых тарифов, как это было предусмотрено ранее.

Расширится и перечень документов, которые должны будут предоставлять соискатели для получения лицензии на осуществление страхования, перестрахования или взаимного страхования, а также лицензии на осуществление деятельности страхового брокера.