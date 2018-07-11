Социальные инвестиции РМК выросли в 3 раза

На улучшение качества жизни населения территорий присутствия Русская медная компания и предприятия группы в 2017 году направили 1 миллиард рублей. Это в три раза больше аналогичных трат-2016. В текущем году инвестиции в социальную сферу могут вырасти вдвое. Об этом на IX Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова , передает "Уралинформбюро"

Ключевыми направлениями программ корпоративной социальной ответственности Группы РМК в минувшем году стали строительство и ремонт социально значимых объектов, популяризация спорта и здорового образа жизни, поддержка талантливых детей, патриотическое воспитание, помощь ветеранам и социально незащищенным группам населения.

Среди крупнейших проектов-2017 была организация спортивно-оздоровительного комплекса в Карабаше ( Челябинская область ), где работает медеплавильный завод РМК "Карабашмедь" . На строительство СОК «Металлург» и ремонт заводского санатория-профилактория «Синегорье» компания направила более 280 миллионов рублей. На финансирование капитального ремонта детсада №32 в Коркино (Челябинская область) было выделено 36 миллионов рублей, а на строительство реабилитационного центра в Актобе ( Казахстан ) — порядка 300 миллионов тенге.

На культурно-образовательные проекты холдинг направил более 35 миллионов рублей. Инвестиции РМК в поддержку профессионального и любительского взрослого и детского спорта превысили 150 миллионов.

"По предварительной оценке, в текущем году суммарные инвестиции Группы РМК в социальные проекты приблизятся к 2 миллиардам рублей. Мы реализуем ряд крупных проектов на территориях присутствия. К концу года завершим строительство нового многофункционального спортивного комплекса в Коркино. В Карабаше стартовал капитальный ремонт детского сада №11. Мы продолжим строить в регионах площадки для занятий воркаутом и реализовывать линейные социальные проекты, которые доказали свою востребованность и эффективность и охватывают широкий круг населения — от детей и молодежи до граждан старшего поколения", — отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.