Центробанк порвал с долларом и приберегает юани. С кем Путин разыграет эту шахматную партию?

Россия сейчас активно выбрасывает доллары на рынок и оставляет юани. Конкретные цифры свидетельствуют о том, что доля юаня в золотовалютном резерве Центрального банка России возросла практически втрое и приблизилась к канадскому доллару. Вместе золото и валюта КНР составляют одну пятую всех резервных активов Центробанка.

Во втором полугодии прошлого года Центробанк приобрел юаней на сумму в 12 миллиардов долларов, ни одна другая страна мира не закупает юани с такой скоростью.

«Увеличение доли в активах, выраженных в юанях, свидетельствует о стремлении России к диверсификации с сокращением доли в основных валютах», — отметил Петр Матис, валютный стратег по развивающимся рынкам в Rabobank в Лондоне.

Кроме того, по данным МВФ , доля доллара в международных валютных резервах сокращалась в первом квартале этого года и достигла самых низких за последние четыре года показателей. Доля же юаня в третьем квартале возросла до 1,39%, тогда как в четвертом квартале прошлого года доля юаня была на уровне 1,23%.

Курс валют в Москве

Когда Путин вступал в должность президента в мае, он ясно дал понять, что для укрепления «экономического суверенитета» России, необходимо распрощаться с долларом. К тому же России сейчас необходимо диверсифицировать золотовалютный резерв и придерживаться данной позиции в дальнейшем.

Зачем же Россия так держится за юань?

Зачем в валютном резерве Центробанка хранят столько китайских денег? Вот некоторые из причин, объясняющих, по мнению финансистов, данное явление:

Во-первых, это укрепление международного статуса юаня. С 2016 года, когда юань был включен Международным валютным фондом в валютную корзину на основе специальных прав заимствования, начал повышаться международный статус юаня. Валюта КНР была включена в резервы банков Германии Казахстана . Россия начала закупать юани еще в 2015 году, но до прошлого года доля юаня в валютных резервах российского Центробанка была ничтожно мала.

Во-вторых, это подписание соглашения о валютном свопе между Китаем и Россией, а также ведение торговых расчётов сразу в рублях или юанях. Соглашения о валютном свопе было подписано центральными банками двух стран четыре года назад, после чего Россия впервые инвестировала 14,5 миллиарда рублей (228 миллионов долларов) в китайские облигации. Торговые сделки страны уже давно совершают в обход доллара, используя национальные валюты.

В-третьих, это укрепление экономического роста Китая. Хоть российская сторона и не пояснила крупные закупки китайской валюты, но отметила успехи китайской экономики за прошлый год и перспективы улучшения обменного курса юаня к доллару.

В-четвертых, это выгодно Китаю! Центробанк заявил, что усилит контроль в банковской сфере, а повышение ставки на краткосрочное финансирование повысит доходы КНР. К тому же за прошлый год юань продемонстрировал достаточную прочность, степень которой, правда, слегка изменилась за последние два месяца.

Доллар все еще занимает лидирующие позиции в иностранных фондах!

И все же на сегодняшний день в золотовалютном резерве Центробанка России доллар занимает немалую долю. Сейчас доллар все еще крупнейшая составляющая российского золотовалютного резерва, несмотря на то, что в третьем квартале прошлого года его доля составляла 46,5%, а к четвертому кварталу сократилась до 45,8%. Доля евро сократилась соответственно с 24,1% до 21,7%.