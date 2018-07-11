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АФК «Система» рефинансирует кредиты Сбербанка на сумму 24 млрд рублей
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АФК «Система» рефинансирует кредиты Сбербанка на сумму 24 млрд рублей 

Rambler News Service 11 июля 2018
АФК «Система» и Сбербанк подписали новое кредитное соглашение на 24 млрд руб., сообщила компания.
«ПАО АФК ''Система''…объявляет о рефинансировании трех кредитов ПАО Сбербанк со сроком погашения в 2019-2020 гг. на общую сумму 24 млрд руб., для чего со Сбербанком было подписано новое необеспеченное кредитное соглашение объемом 24 млрд руб. и сроком погашения через три года», — говорится в сообщении.
Вице-президент по финансам и инвестициями АФК «Система» Владимир Травков отметил, что оптимизация долгового портфеля остается приоритетом для менеджмента компании.
«Новое соглашение со Сбербанком, нашим многолетним партнером, позволяет снизить ставки, увеличить дюрацию долгового портфеля и формирует более комфортный для нас график погашения долга», — заявил Травков.
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