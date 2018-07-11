Как и когда поменять условия ипотечного кредита в Удмуртии?

Смена условий выплаты ипотечного кредита иногда единственный выход для тех, чьи финансовые проблемы не позволяют выплачивать деньги банку по текущим условиям. Сделать это можно двумя способами: реструктуризировать кредит то есть изменить срок выплаты кредита, процентную ставку в своем банке, или рефинансировать то есть взять новый кредит взамен старого, но уже в новом банке и уже на новых, более выгодных условиях. Кому и когда выгодны такие процедуры?

400 ипотечных кредитов рефинансировано в Удмуртии в 2017 году. Их общая сумма 500 млн рублей* Когда смена условий будет выгодна?

О смене условий ипотеки стоит задуматься в случае, если та ставка, по которой вы когда-то брали кредит, минимум на 1,5-2% выше той, что банки предлагают сейчас. Это касается как реструктуризации, так и рефинансирования ипотечного кредита. Такая разница позволит сделать целесообразными дополнительные хлопоты, которые возникнут при заполнении бумаг, выборе банка.

При этом в момент реструктуризации можно не только снизить ставку, но и растянуть срок кредитования в целях еще большего снижения ежемесячного платежа. Сегодня ряд банков специализируется на этом сегменте, привлекая опытных заемщиков, считает заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и страхования Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

Важную роль при смене условий является первоначальный процент, под который заемщик брал ипотеку. Проще говоря, если квадратные метры куплены по субсидии, например, семейная ипотека со ставкой 6%, то рефинансирование будет лишней процедурой. При этом надо учитывать оставшуюся сумму выплаты.

Смысл операции значительно снижается при долге 1 млн рублей, а при долге в 500 тысяч рублей практически равен нулю. Эти деньги проще выплатить без смены условий на финишной прямой, комментирует директор департамента развития Консалтинговой группы Апхилл Лев Сальц.

С другой стороны, портал Ипотека и финансы приводит расчеты, при которых ставка даже менее чем в 0,5% может сыграть существенную роль. Взять, например, ипотеку на 2,56 млн рублей на 10 лет. При ставке 14,9% ежемесячный платеж составит 41145 рублей, а переплата 2,37 млн рублей. При ставке 15,1% (на 0,2% больше) ежемесячно нужно будет вносить 41459 рублей, а переплата составит 2,41 млн рублей. То есть даже такая небольшая разница 0,2% позволит сэкономить более 40 тысяч рублей, а это один ежемесячный взнос по ипотеке. При рассрочке на 30 лет выбор банка со ставкой ниже на 0,2% поможет сэкономить 146 тысяч рублей.

Фото: архив редакции Когда менять условия кредита?

На каком сроке лучше всего делать рефинансирование или реструктуризацию ипотеки? По мнению специалистов на любом.

Менять условия ипотечного кредита можно хоть через 1 год после того, как вы начали выплачивать ипотеку. Главное нужно отслеживать выгодные условия и сразу же уходить в них. Будь то в вашем банке или в другом финансовом учреждении, считает декан факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС

Рефинансировать ипотеку можно на любом сроке

Изменить условия ипотеки именно сегодня будет выгодно тем, кто взял ее более 10 лет назад. Например, оформлял кредит в далеком 2007 году.

За последние 10 лет средняя процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась с 15 до 11%, поэтому сейчас самое время найти более выгодное предложение. Взять, например, ипотеку на сумму 3,2 млн рублей со ставкой 15%, взятую в 2007 году на 20 лет. В декабре 2026 года переплата по кредиту составит 6,9 млн рублей. Если рефинансировать оставшуюся сумму сейчас, например, со ставкой 11% на 10 лет, то переплата составит 3,6 млн рублей. Таким образом, без рефинансирования стоимость жилья превысит отметку в 10 млн рублей, а при перекредитовании в другом банке спустя 10 лет ипотеки квартира обойдется в 8,5 млн рублей (из них 5 млн рублей выплаты первоначальному кредитору и 3,5 млн рублей банку, в котором оформлено рефинансирование), сообщают аналитики портала Ипотека и финансы.

Отметим, что некоторые банки не пересматривают условия кредитов, если они не превышают определенную сумму. Например, если кредит меньше 500 тысяч рублей.

Задумайтесь о смене условий ипотеки, если ставка, по которой вы брали кредит, хотя бы на 1,5-2% выше той, что банки предлагают сейчас. Например, вы брали ипотеку под 14% годовых, а сейчас банки предлагают под 10%. Такая разница окупит хлопоты с бумагами Как выбрать банк для смены условий кредита?

Сделать реструктуризацию или финансирование ипотеки можно как в своем, так и в чужом банке. На сегодняшний день целый ряд кредитных организаций предлагают рефинансирование ипотеки на более выгодных условиях. При этом ставки колеблются от 8,8% до 9,5%.