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Для малого бизнеса запускают новый пилотный проект «Залоговые каникулы»
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Для малого бизнеса запускают новый пилотный проект «Залоговые каникулы» 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
ВТБ запускает новую акцию «Залоговые каникулы» с упрощенными требованиями по объему залогового обеспечения для малого бизнеса. Теперь кредитование высококачественных заемщиков возможно при наличии ликвидного залога, составляющего 50% от суммы кредита.
Таким образом, клиенты банка могут получить еще большую сумму кредита при том же залоговом обеспечении. Кредитные средства предоставляются на развитие текущей деятельности и реализацию инвестиционных проектов, включая рефинансирование кредитов на эти цели.
«Наш пилотный проект позволяет клиентам сегмента малого бизнеса получить дополнительный объем финансирования под залог имеющихся у компании активов и таким образом реализовать еще большее количество запланированных проектов, — поясняет руководитель департамента малого бизнеса — старший вице-президент банка Спартак Солонин. — Уверен, что улучшенные, благодаря «залоговым каникулам», условия сотрудничества позволят нам поддерживать прочные партнерские отношения с клиентами. В рамках акции мы планируем приток клиентов в банк и дополнительный объем продаж не менее двух млрд рублей»
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