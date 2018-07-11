Стратегический? Можешь не платить! «Нордавиа» получила право не возвращать кредиты офшорной компании

Авиакомпания «Нордавиа» по суду получила право не возвращать кредиты офшорной компании. Поводом для такого решения стало то, что сделка не была зарегистрирована Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Поскольку компания является стратегической, это требование обязательное, а поскольку ФАС о сделке никто не уведомил, суд признал ее ничтожной.

«Нордавиа» уже была вся в долгах, когда в 2011 году ее выкупил у «Аэрофлота» всего за 7 млн « Норильский никель ». За пять лет владения долги лишь выросли и компанию перепродали — за 15 млн — компании Sky Invest.

При этом обязательства авиаверевозчика перешли сейшельской World Best Trade, которая, по информации «Ведомостей», контролируется сыном бывшего замруководителя Ространснадзора Владимира Чертка — Дмитрием Чертком. World Best Trade требует выплатить ей сотни миллионов долларов. При этом, по данным все тех же «Ведомостей» , долги «Нордавиа» были выкуплены ею всего за 850 тысяч.

Суд отказался принимать в качестве доказательства существования долга паспорт сделки, рассказывает представляющая интересы World Best Trade адвокат Екатерина Духина

Екатерина Духина адвокат «Дело простое — компания „Нордавиа“ взяла в долг денежные средства у компании „Норильский никель — Кипр“. Затем эти две компании переуступили права по этому долгу моему клиенту. Все соответствующие соглашения были подписаны, возникло два кейса в российском суде, и будет следующий кейс у нас уже в рамках лондонской юрисдикции. Чем мотивировал суд свое решение: то, что он не принял подтверждение, выданное моему клиенту со стороны Сбербанка , выраженное в оформленной паспортом сделке. Почему суд не принял, ну, тут уже у меня комментариев по этому поводу нет. Но гораздо более интересным является довод суда апелляционной инстанции на тему ничтожности соглашения, по которому у моего клиента появились права на этот иск».

Случай по-своему уникальный. Но его безусловным следствием станет то, что он наверняка изменит подход компаний к сделкам с участием компаний, считающихся «стратегическими», полагает директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «Это первый случай, когда стратегическое предприятие прикрывается своим статусом, платить по достаточно большому своему кредиту не хочет. Единственное, что можно для оправдания этого случая сказать, компания сменила владельца не так давно, соответственно, прежнему собственнику и не платят. Это, с одной стороны, конечно, никого не оправдывает, но это немного не то же самое, чем когда не платить реальному инвестору зарубежному, который дал деньги. И достаточно понятно, почему эта ситуация произошла. Мы понимаем, что это возможность просто не рассчитаться по долгам со старым инвестором, который довел компанию фактически под банкротство. Я не думаю, что эта практика будет широко применяться у нас на рынке, чтобы стратеги не платили по долгам зарубежным инвесторам, но для того чтобы эта ситуация впредь больше не возникала, всем тем, кто со стратегическими предприятиями работает, крупные сделки согласовывать не помешает».

Кредитор рассматривает возможность подать надзорную жалобу в Верховный суд и, если удастся доказать применимость юрисдикции, в высокий суд Лондона.