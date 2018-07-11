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Три четверти всех объектов в новой Москве возводятся на средства инвесторов
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Три четверти всех объектов в новой Москве возводятся на средства инвесторов 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
Почти 870 миллиардов рублей вложили в строительство недвижимости в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО), две трети из них — это средства частного бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.
«100% жилья, около 75% социальной инфраструктуры и объектов для создания рабочих мест введено инвесторами. В целом это порядка 10 миллионов квадратных метров недвижимости», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Он отметил, что вклад городского бюджета в развитие новой Москвы также весомый.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уже более 150 миллиардов рублей из городского бюджета инвестировано в создание и реконструкцию дорожно-транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры ТиНАО. Благодаря этому на новые территории пришло метро, построены дороги, появились новые маршруты общественного транспорта», — подчеркнул Жидкин.
По его словам, инвестиции в строительную отрасль ТиНАО составляют 150-160 миллиардов рублей в год.
«Этот объем будет возрастать. По нашим планам, к 2035 году бюджетные и внебюджетные инвестиции в развитие новых территорий в нынешних ценах должны составить не менее 7 триллионов рублей», — пояснил Жидкин.
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