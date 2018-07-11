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Суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10%
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Суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% 

Прайм 11 июля 2018
КИЕВ, 11 июл — ПРАЙМ. Суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% по причине его закачки в европейских хранилищах, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский
"По оперативной информации, суточный транзит газа через украинскую ГТС в Европу вырос на 10% и по состоянию на сегодняшнее утро составляет более 270 миллионов кубометров. Одной из вероятных причин увеличения спроса прокачки газа является увеличение режимов его закачки в европейских хранилищах", — написал он в среду в Facebook.
В Киеве неоднократно заявляли о желании остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.
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