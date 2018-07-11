Суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10%

КИЕВ, 11 июл — ПРАЙМ. Суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% по причине его закачки в европейских хранилищах, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский

"По оперативной информации, суточный транзит газа через украинскую ГТС в Европу вырос на 10% и по состоянию на сегодняшнее утро составляет более 270 миллионов кубометров. Одной из вероятных причин увеличения спроса прокачки газа является увеличение режимов его закачки в европейских хранилищах", — написал он в среду в Facebook.

В Киеве неоднократно заявляли о желании остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.