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Дмитрий Генералов купил 1% торгового дома «Сделано в Удмуртии»
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Дмитрий Генералов купил 1% торгового дома «Сделано в Удмуртии» 

ИА «Сусанин» 11 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Дмитрий Генералов купил 1% торгового дома (ТД — прим. ред.) «Сделано в Удмуртии». Согласно данным, опубликованным в сервисе Seldon Basis, 99% доли в уставном капитале ТД принадлежит Корпорации развития Удмуртии, гендиректором которой является Генералов.
Изменения в базе датированы 10 июня 2018 года.
Отметим, что среди «дочек» Корпорации значится еще ООО «Н20-ИЖЕВСК», занимающееся торговлей оптом (лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование).
Торговый дом «Сделано в Удмуртии» действует с апреля 2018 года.
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