Добыча газа «Новатэка» выросла на 3,2%

Добыча газа «Новатэка» в I полугодии выросла на 3,2%

Добыча газа "Новатэка" в первом полугодии 2018 года, по предварительным данным, выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,93 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

В общей сложности добыча углеводородов компанией составила в первом полугодии 264,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 2,4%. При этом добыча жидких углеводородов снизилась на 0,4% — до 5,864 миллиона тонн.

Объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным, составил 35,42 миллиарда кубометров, что на 6,9% выше аналогичного показателя за первое полугодие 2017 года. Объем реализации СПГ на международных рынках составил 1,61 миллиарда кубометров.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК составил 5,549 миллиона тонн, при этом объем переработки снизился на 3,5% по сравнению с первым полугодием 2017 года. На комплексе в Усть-Луге переработано 3,547 миллиона тонн стабильного газового конденсата, объем переработки снизился на 0,1%. По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге составил 3,594 миллиона тонн, в том числе 2,26 миллиона тонн нафты, 544 тысячи тонн керосина и 790 тысяч тонн мазута и дизельной фракции (газойля).

По состоянию на 30 июня 1,2 миллиарда кубометров газа, а также 594 тысячи тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов, также отмечает компания.