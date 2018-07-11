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В 2018 году Санкт-Петербург может обойти Москву по объему ввода офисных площадей
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В 2018 году Санкт-Петербург может обойти Москву по объему ввода офисных площадей 

АСН-Инфо 11 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
Аналитики JLL при этом отмечают, что возможности арендаторов для развития ограничены.
По уточненному прогнозу компании JLL, объем ввода офисных площадей в Санкт-Петербурге 2018 году может составить 267 тыс. кв. м. За счет ожидаемого окончания строительства «Лахта Центра» объем ввода офисов в Северной столице впервые в истории рынка может оказаться выше, чем в Москве.
«Снижение экономической активности в 2014-2015 годах привело к сокращению спроса и к последующему падению объемов строительства офисов в обеих столицах. Однако ситуация в Петербурге в целом была сглажена переездом “Газпрома”, и, в частности, в этом году 67% нового предложения сформирует ввод штаб-квартиры корпорации, — отмечает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. — В то же время объем спекулятивного строительства офисов в городе находится на низком уровне: лишь 61 тыс. кв. м заявлено на 2018 год, из которых 7 тыс. кв. м пришлось на 1-е полугодие».
Минимальный объем ввода влияет на динамику вакантных площадей. Во 2-м квартале доля свободных офисов на рынке Санкт-Петербурга снизилась на 0,2 п.п., до 7,2%. При этом уменьшение вакантности наблюдалось как в классе А (на 0,1 п.п., до 5,4%), так и в классе В (на 0,2 п.п., до 8,0%). Аналитики компании JLL считают, что ввод 1-й очереди «Лахта Центра» не повлияет на объем свободных офисов в городе: потребности «Газпрома» существенно превышают ее площадь.
Невысокий темп снижения вакантности обусловлен тем, что сделки аренды в большей степени связаны с переездами компаний. При низком чистом поглощении во 2-м квартале — всего 10 тыс. кв. м — объем заключенных сделок аренды и купли-продажи офисных помещений составил около 83 тыс. кв. м, что на 22% больше, чем годом ранее.
На фоне минимального ввода и постепенного снижения вакантности продолжается рост арендных ставок: в обоих классах офисной недвижимости они увеличились за 2-й квартал на 0,4%. В классе А арендная ставка составила 1 720 руб. за кв. м в месяц, в классе В ставка аренды впервые с 2008 года превысила 1 200 рублей и достигла 1 204 руб. за кв. м в месяц (включая НДС и операционные расходы).
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