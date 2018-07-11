Ещё
ТМХ закрыл кредит ВЭБа на 3 млрд рублей по проекту модернизации вагонов в Венгрии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТМХ закрыл кредит ВЭБа на 3 млрд рублей по проекту модернизации вагонов в Венгрии 

Rambler News Service 11 июля 2018
Компания «Метровагонмаш» (входит в состав «Трансмашхолдинга», ТМХ) погасила кредит Внешэкономбанка (ВЭБ) на 3 млрд руб., сообщил банк.
ВЭБ предоставил средства в 2016 году для модернизации 222 вагонов метро Будапешта. В рамках модернизации в вагонах полностью обновлен пассажирский салон, интерьер, кабины и пульты управления. Тележки вагонов заменили на новые, с рамой современной конструкции, увеличенным сроком службы.
Модернизированы системы управления, видеонаблюдения и безопасности, пневматическая система, тормозное оборудование. Полностью обновлена система тягового привода.
После реконструкции затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования снижаются как минимум на 20%, уменьшается потребление энергии, а срок службы вагонов увеличивается на 25 лет, подсчитали в компании.
«В рамках этого проекта ВЭБ впервые привлек средства ФНБ для поддержки российского высокотехнологичного экспорта, что позволило существенно снизить ставку по кредиту. Это стало возможно благодаря большой совместной работе ВЭБа, Минфина России и Федерального казначейства», — сказал представитель банка.
Rambler News Service: последние новости
Страховщик Urban Group начал получать обращения от дольщиков ЦБ планирует пересмотреть коэффициенты риска по потребительским кредитам ФСК инвестирует в 2018-2020 годах в развитие электросетей Краснодарского края 7 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками230
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала32
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС148
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение