ТМХ закрыл кредит ВЭБа на 3 млрд рублей по проекту модернизации вагонов в Венгрии

ВЭБ предоставил средства в 2016 году для модернизации 222 вагонов метро Будапешта . В рамках модернизации в вагонах полностью обновлен пассажирский салон, интерьер, кабины и пульты управления. Тележки вагонов заменили на новые, с рамой современной конструкции, увеличенным сроком службы.

Модернизированы системы управления, видеонаблюдения и безопасности, пневматическая система, тормозное оборудование. Полностью обновлена система тягового привода.

После реконструкции затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования снижаются как минимум на 20%, уменьшается потребление энергии, а срок службы вагонов увеличивается на 25 лет, подсчитали в компании.