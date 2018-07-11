ТМХ закрыл кредит ВЭБа на 3 млрд рублей по проекту модернизации вагонов в Венгрии 

Компания «Метровагонмаш» (входит в состав «Трансмашхолдинга», ТМХ) погасила кредит Внешэкономбанка (ВЭБ) на 3 млрд руб., сообщил банк.
ВЭБ предоставил средства в 2016 году для модернизации 222 вагонов метро Будапешта. В рамках модернизации в вагонах полностью обновлен пассажирский салон, интерьер, кабины и пульты управления. Тележки вагонов заменили на новые, с рамой современной конструкции, увеличенным сроком службы.
Модернизированы системы управления, видеонаблюдения и безопасности, пневматическая система, тормозное оборудование. Полностью обновлена система тягового привода.
После реконструкции затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования снижаются как минимум на 20%, уменьшается потребление энергии, а срок службы вагонов увеличивается на 25 лет, подсчитали в компании.
«В рамках этого проекта ВЭБ впервые привлек средства ФНБ для поддержки российского высокотехнологичного экспорта, что позволило существенно снизить ставку по кредиту. Это стало возможно благодаря большой совместной работе ВЭБа, Минфина России и Федерального казначейства», — сказал представитель банка.