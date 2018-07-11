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НОВАТЭК за полгода нарастил добычу газа
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

НОВАТЭК за полгода нарастил добычу газа 

ИА Север-Пресс 11 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Добыча углеводородов НОВАТЭКа за первое полугодие 2018 года выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
За шесть месяцев она составила 264,3 млн бнэ, в том числе 5 млн 864 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть).
Добыча газа, по предварительным данным, выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,93 млрд кубометров.
Объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 35,42 млрд кубометров. Это на 6,9% выше показателя за первое полугодие 2017 года. Объем реализации СПГ на международных рынках составил 1,61 млрд кубометров, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.
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