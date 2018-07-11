НОВАТЭК за полгода нарастил добычу газа

Добыча углеводородов НОВАТЭКа за первое полугодие 2018 года выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За шесть месяцев она составила 264,3 млн бнэ, в том числе 5 млн 864 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть).

Добыча газа, по предварительным данным, выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,93 млрд кубометров.

Объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 35,42 млрд кубометров. Это на 6,9% выше показателя за первое полугодие 2017 года. Объем реализации СПГ на международных рынках составил 1,61 млрд кубометров, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.