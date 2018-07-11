Ещё
Примсоцбанк снизил ставку по кредиту «Бизнес-Рефинанс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Примсоцбанк снизил ставку по кредиту «Бизнес-Рефинанс» 

Банки.ру 11 июля 2018
Примсоцбанк снизил процентные ставки по программе кредитования для малого и среднего бизнеса — «Бизнес-Рефинанс».
Ставка понижена на 1,5 процентных пункта, теперь денежные средства для рефинансирования кредитов, взятых в сторонних банках, можно привлечь под ставку 10,5% годовых.
Денежные средства можно привлечь в сумме от 500 тыс. рублей на срок до шести лет. В программе предусмотрено взимание дополнительных комиссий за оформление кредита в размере 2% от суммы, но не более 70 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
«Данная программа может оказаться интересной для рефинансирования кредитов, привлеченных в разгар кризиса, когда денежные средства привлекались под ставки выше 20% годовых. Предлагаемая ставка находится в сегменте наиболее низких по рынку», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
Банки.ру: последние новости
Депутаты приняли поправки, ужесточающие требования к деятельности страховых компаний Обязательства банка «Советский» перед вкладчиками перейдут к Московскому Кредитному Банку Московский Индустриальный Банк снизил ставки по ипотеке на первичном рынке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС26
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом161
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии141
Путин нашел для Мутко новую работу24
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения19
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение