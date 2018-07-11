Примсоцбанк снизил ставку по кредиту «Бизнес-Рефинанс» 

Примсоцбанк снизил процентные ставки по программе кредитования для малого и среднего бизнеса — «Бизнес-Рефинанс».
Ставка понижена на 1,5 процентных пункта, теперь денежные средства для рефинансирования кредитов, взятых в сторонних банках, можно привлечь под ставку 10,5% годовых.
Денежные средства можно привлечь в сумме от 500 тыс. рублей на срок до шести лет. В программе предусмотрено взимание дополнительных комиссий за оформление кредита в размере 2% от суммы, но не более 70 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
«Данная программа может оказаться интересной для рефинансирования кредитов, привлеченных в разгар кризиса, когда денежные средства привлекались под ставки выше 20% годовых. Предлагаемая ставка находится в сегменте наиболее низких по рынку», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.