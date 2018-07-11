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Благодаря росту НДФЛ в омский бюджет зачислено на 1 млрд больше налогов
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Благодаря росту НДФЛ в омский бюджет зачислено на 1 млрд больше налогов 

АиФ-Омск 11 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
На сайте «Омскрегион» сообщается, что за первые полгода 2018 года зачислено 24,1 млрд рублей налогов и сборов в региональный бюджет. Причем налогов на доходы физических лиц в этом году собрано на 1 млрд рублей больше, чем в предыдущем.
Также за шесть месяцев от омских налогоплательщиков в бюджет Омской области поступило 24 млрд рублей налогов и сборов, администрируемых налоговой службой. Основная статья сборов — налог на доходы физических лиц (36,3%), пополнилась областная казна за счёт налога на прибыль (31,4%), акцизов на подакцизные товары (кроме крепкого алкоголя) (11,9%), в том числе акциза на пиво (1,6%), налога на имущество (11,5%).
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