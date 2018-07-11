Благодаря росту НДФЛ в омский бюджет зачислено на 1 млрд больше налогов

На сайте «Омскрегион» сообщается, что за первые полгода 2018 года зачислено 24,1 млрд рублей налогов и сборов в региональный бюджет. Причем налогов на доходы физических лиц в этом году собрано на 1 млрд рублей больше, чем в предыдущем.