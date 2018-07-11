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Права требования ПАО «Геленджик-банк» выставили на торги
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Права требования ПАО «Геленджик-банк» выставили на торги 

Деловая газета. Юг 11 июля 2018
Фото: Деловая газета.Юг
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» выставила на торги права требования ПАО «Геленджик-банк» к физическим и юридическим лицам на общую сумму 473,4 млн рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».
Всего сформировано 36 лотов, десять из них выставлены в форме открытого аукциона, а оставшиеся 26 — посредством публичного предложения. Начальная стоимость лотов варьируется от 560 рублей до 145 млн рублей. В целом реализовать права требования банка собираются за 432 млн рублей.
Первые открытые торги проведут 22 августа, нереализованные лоты со снижением цены на 10% попытаются продать 15 октября. Торги посредством публичного предложения запланированы на 30 ноября 2018 года — 15 января 2019 года.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Геленджик-Банк» в июле 2015 года. Причиной, по данным регулятора, стало нарушение финансовой компанией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка РФ.
Ранее, в марте 2015 года, в отношении бывшего председателя правления банка было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения денег под видом выдачи кредитов физлицу.
В сентябре 2015 года ПАО «Геленджик-банк» было признано банкротом по решению Арбитражного суда Краснодарского края, роль конкурсного управляющего взяло на себя «Агентство по страхованию вкладов».
На 1 мая 2018 года, по информации агентства, на расчеты с кредиторами первой очереди банка направили 613,8 млн рублей, или 87,56% суммы установленных требований этих кредиторов.
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