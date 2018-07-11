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Компания выплатит более 60 миллионов рублей за вывоз мусора на свалки
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Компания выплатит более 60 миллионов рублей за вывоз мусора на свалки 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Строительная компания выплатит по решению суда 66,4 миллиона рублей за превышение объемов вывоза строительного мусора на подмосковные свалки, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
"Суд обязал ООО «ФПК Сатори» выплатить 66,4 миллиона рублей по иску департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения отходов строительства и сноса на полигонах в Подмосковье", — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, проверки показали, что с 2014 года по второй квартал 2015 года компания превышала установленный лимит по размещению отходов. В рамках расследования административного дела инспекторы обратились в арбитражный суд Москвы с иском о возмещении ущерба за негативное воздействие на окружающую среду.
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