Компания выплатит более 60 миллионов рублей за вывоз мусора на свалки

МОСКВА , 11 июл — РИА Новости . Строительная компания выплатит по решению суда 66,4 миллиона рублей за превышение объемов вывоза строительного мусора на подмосковные свалки, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

"Суд обязал ООО «ФПК Сатори» выплатить 66,4 миллиона рублей по иску департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения отходов строительства и сноса на полигонах в Подмосковье ", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, проверки показали, что с 2014 года по второй квартал 2015 года компания превышала установленный лимит по размещению отходов. В рамках расследования административного дела инспекторы обратились в арбитражный суд Москвы с иском о возмещении ущерба за негативное воздействие на окружающую среду.