Бинбанк продаст «Трасту» непрофильные активы

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Юрлица имеют в банке "Таатта" около 2 млрд руб незастрахованных средств

Правительство назначило головные банки для Ростеха и Роскосмоса

Вексельберг хочет передать "Т Плюс" в СП с "Газпромом"