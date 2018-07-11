Бинбанк продаст «Трасту» непрофильные активы

Набсовет Бинбанка одобрил продажу банку "Траст" пула непрофильных и проблемных активов на сумму около 110 миллиардов рублей, продажа активов будет осуществляться в несколько этапов до конца текущего года, сообщил в среду Бинбанк.
"Наблюдательный совет Бинбанка 9 июля 2018 года принял решение о продаже непрофильных и проблемных активов банку "Траст", на базе которого формируется банк непрофильных активов, на сумму порядка 110 миллиардов рублей (гросс). Продажа активов будет осуществляться в несколько этапов до конца 2018 года", — говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Согласно стратегии Бинбанка с непрофильными активами, продаже подлежат проблемные корпоративные кредиты и ценные бумаги.
"Это позволит Бинбанку существенно улучшить финансовые показатели: повысить качество активов, снизить долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и снизить резервы по проблемным долгам", — отмечают в банке.
Подчеркивается, что реализация данной сделки станет завершающим мероприятием по очистке баланса Бинбанка в рамках подготовки к объединению с банком "Открытие", запланированному до 1 января 2019 года.
В начале апреля зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что на базе "Траста" будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций. По последним данным, которые Поздышев озвучил в интервью РИА Новости, санируемые регулятором банки передают в новый фонд активы на 2,07 триллиона рублей: банк "ФК Открытие" — на 539 миллиардов рублей, "Траст" — на 332 миллиарда рублей, Бинбанк — на 139 миллиардов рублей, "Рост банк" — на 745 миллиардов рублей, Промсвязьбанк и АВБ — на 315 миллиардов рублей.