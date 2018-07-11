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Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июне выросла на 5,3%
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Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июне выросла на 5,3% 

Прайм 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в июне, по предварительным данным, вырос на 88 тысяч баррелей в день, или на 5,3%, по сравнению с окончательными данными за май, составив 1,747 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).
NPD указывает, что показатель оказался на 7,6% ниже прогноза организации на уровне 1,89 миллиона баррелей в день.
Согласно итоговым данным за май, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,659 миллиона баррелей в день.
Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в июне составил 1,48 миллиона баррелей нефти в день, что на 3,3% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 237 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 30 тысяч баррелей в сутки.
Согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в июне газа составил 310 миллионов кубометров газа в сутки, что оказалось на 3,9% ниже прогноза NPD.
Норвегия является крупнейшей нефтегазодобывающей страной в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.
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