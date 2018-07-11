Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июне выросла на 5,3%

МОСКВА , 11 июл — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в июне, по предварительным данным, вырос на 88 тысяч баррелей в день, или на 5,3%, по сравнению с окончательными данными за май, составив 1,747 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 7,6% ниже прогноза организации на уровне 1,89 миллиона баррелей в день.

Согласно итоговым данным за май, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,659 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в июне составил 1,48 миллиона баррелей нефти в день, что на 3,3% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 237 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 30 тысяч баррелей в сутки.

Согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в июне газа составил 310 миллионов кубометров газа в сутки, что оказалось на 3,9% ниже прогноза NPD.