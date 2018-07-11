«Атомный проект» России и Украины перехватит Китай

Министр энергетики Украины пережил безумный день — в Киеве появились основания подозревать, что он чуть ли не российский агент. Еще бы — ведь он написал примирительное письмо российской компании по поводу важного совместного проекта. Однако на самом деле, похоже, министра подставили. Кто именно — да и нужны ли сейчас России те переговоры с Киевом, о которых шла речь?

Украинская пресса во вторник опубликовала сенсацию, которая могла бы стоить главе Минэнерго Игорю Насалику новых обвинений в «сотрудничестве» с российскими коллегами.

Издание «Экономическая правда» опубликовало письмо Насалика первому замдиректора корпорации «Росатом» Кириллу Комарову с призывом разморозить совместное строительство завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области.

Напомним, что Насалик не раз получал от «пламенных патриотов» обвинения в предательстве, и фактически заработал репутацию «токсичного» промосковского политика. Так, летом 2016 года издание LB.ua распространило видеозапись встречи украинского министра и вице-премьера ДНР Александра Тимофеева . Тогда Насалику еле удалось отбиться. Полгода спустя организаторы блокады Донбасса потребовали от премьер-министра Гройсмана наказать Насалика, который пытался публично убедить общество в очевидном: Украине просто-напросто выгоднее получать уголь из Донецка Луганска , а также из России, а не из США или ЮАР , как того добавились организаторы блокады.

Узнав об очередной «зраде» министра из «Экономической правды», украинские блогеры не упустили возможность высказать Насалику на его страницах в соцсетях все, что они думают по данном поводу. На время они даже отвлеклись от «наброса» на аккаунты ФИФА.

Но вечером вторника картинка изменилась «с точностью до наоборот». Насалик в комментарии той же «Экономической правде» объявил фальшивкой письмо в Росатом. По его версии, Киев действительно реанимирует проект завода, согласованный еще в 2010 году, но настаивает на том, чтобы Россия в нем более не участвовала, а ее долю выкупили китайцы.

Достаточно сравнить тот вариант письма, который утек в прессу, и официальный его вариант, который разместило позднее Минэнерго в своем «Фейсбуке», и убедиться: во втором варианте ничего не говорится о «высоком уровне кооперации» между Россией и Украиной. Там лишь предлагается «обсудить состояние реализации совместных проектов». Тон, отметим, тоже заметно отличается.

Однако источник «Экономической правды» в Минэнерго настаивает: «зрада» все-таки была. Речь идет об умышленном нанесении вреда министру, утверждает собеседник украинского издания. «Насалик действительно подписал этот документ, но сделал это, не читая его. Министр в день визирует огромное количество документов», — заявил источник. Под подозрением оказалась Наталья Бойко — замминистра энергетики, отвечающая за международные связи. Но благодаря оперативной публикации настоящих документов в соцсетях, репутацию «неблагонадежного» министра удалось спасти.

Так что сенсационная новость о внезапном возвращении к нормальным отношениям с Москвой хотя бы в сфере мирного атома, увы, оказалась ложью. Осталось пояснить лишь суть вопроса.

В 2010 году правительство Украины утвердило российскую компанию АО «ТВЭЛ» — топливное подразделение Росатома — победителем конкурса на строительство завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Была создана совместная компания, 50% плюс одной акцией которой владеет украинский госконцерн «Ядерное топливо», а остальным — российский «ТВЭЛ». Начало производства тогда наметили на 2015 год, однако после победы Евромайдана Киев закрыл проект по понятным политическим резонам.

Теперь же Киев предлагает два в равной степени «антироссийских» варианта. Первый — разрыв договора от 2010 года. Второй: «Украинская сторона ставит вопрос о продаже потенциальному инвестору пакета акций Общества, принадлежащих АО „ТВЭЛ“.

На роль потенциального инвестора избрана китайская компания China Nuclear Fuel Corporation. Как раз после победы Майдана, в 2015-16 годах китайцы вышли на украинское Минэнерго, и предложили перезапустить зависший проект. В июне от China Nuclear Fuel Corporation поступило предложение — провести трехсторонние украино-китайско-российские переговоры о судьбе проекта. Местом переговоров предлагается избрать Брюссель

»Скандальное» письмо Насалика руководству Росатома, на самом деле оказалось всего лишь предложением российской стороне прибыть на место встречи — и согласиться с продажей китайцам нашей доли в проекте.

Директор депатрамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов, впрочем, пояснил газете ВЗГЛЯД , что в госкорпорации пока не получили письмо Минэнерго Украины. И следовательно «мы ничего не можем комментировать по данному вопросу», пояснил собеседник.

Министр-прагматик Насалик не отклонился от предписанной режимом Порошенко генеральной линии —

вытеснение России с украинского рынка любой ценой.

И было бы странно, что китайский бизнес, также из прагматических соображений, отказался бы от открывшейся возможности.

Для Поднебесной нет необходимости выбирать между перспективами в России и на Украине. Напомним, что в марте Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) и холдинг АРМЗ («дочка» Росатома, отвечающая за добычу урана) подписали соглашение о том, что китайцы профинансируют строительство уранового рудника близ Краснокаменска в Забайкальском крае

Об этом проекте газете ВЗГЛЯД напомнил президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов, много лет проработавший в украинской атомной энергетике. С его точки зрения, потеря доли в кировоградском заводе не станет ощутимой потерей для Росатома.

Канаде и Собеседник напомнил: в начале 2000-х, когда российско-украинский проект начал обсуждаться, наша атомная отрасль была заинтересована в сравнительно дешевом украинском уране. Но с тех пор прошло много времени. «Сам Росатом начал добывать уран в Африке, Австралии Казахстане . Нужда в украинском уране просто пропала. Россия решила свои проблемы с балансом дешевого урана», — отмечает Анпилогов.

Но с политической точки зрения, очередной разрыв экономических договоренностей стал очередным эпизодом в отдалении нынешней Украины от России. Что вряд ли можно приветствовать.