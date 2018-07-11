Рынок РФ откроется снижением на 1%

Индекс ММВБ в ходе дневных торгов обновил свой исторический максимум, но затем растерял весь рост, закрывшись снижением на 0,34%. Российский рубль укрепился на 60 копеек, закрывшись немного ниже отметки 62,00 руб. за доллар США. В результате долларовый индекс РТС вырос на 0,78%.

Несмотря на незначительные изменения в индексе, движения в отдельных акциях были весьма существенными. Роснефть Татнефть были лидерами в секторе нефтегазовых компаний, показав рост на 1,24% и 1,44% соответственно. По Лукойлу была дивидендная отсечка и акции компании торговались на 2,18% ниже цены закрытия в понедельник, что чуть больше, чем размер дивиденда. Металлургический сектор был под давлением в связи с существенным ростом в предыдущие торговые сессии. Акции ММК и Полюс Золота подешевели примерно на 1,3%, в то время как НЛМК стал единственной компанией, показавшей внушительный рост на 2,27%.

Телекоммуникационные компании оказались в красной зоне. МТС и Мегафон потеряли по 1,81% и 2,71% соответственно. В секторе электроэнергетики выделялись акции ИнтерРАО , которые обновили новые исторические максимумы и закрыли торги на отметке 4,38 рубля за акцию, прибавив 1,88% за день.

Мы ожидаем, что рынок откроется снижением на 1%.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Во вторник US Treasuries торговались несколько слабее, прибавив 1-2 бп вдоль кривой. Доходность 10-летних Gilts подскочила на 5 бп на фоне рисков, связанных с политической неопределенностью.

Турции Реджеп Эрдоган назначил своего зятя на должность министра финансов и издал указ о том, что глава ЦБ и его заместители в будущем будут назначаться исключительно президентом. Это вызвало резкую распродажу в турецких активах: доходность 10-летних долларовых бумаг выросла на 38 бп. Бразилия была лучше рынка, доходность 10-летних суверенных бумаг снизилась на 4 бп.

Российские еврооблигации продолжили рост. Выпуск Russia 29 завершил день на уровне 4,54% (-3 бп). На локальном рынке выпуск 26207 почти не изменился и закрылся на уровне 7,58% (-1 бп), несмотря на укрепление рубля (+1%).