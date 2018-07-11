China Eastern Airlines привлечет $1,78 млрд путем размещения А-акций

Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Китайская авиакомпания China Eastern Airlines планирует привлечь 11,8 млрд юаней ($1,78 млрд) посредством частного размещения А-акций, а также 3,55 млрд гонконгских долларов ($450 млн) путем размещения Х-акций, сообщает The Paper.

Фото: EPA-EFE/MAURITZ ANTIN

А-акции — юаневые акции, торгующиеся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. China Eastern Airlines проведет частное размещение таких бумаг среди Jixiang Airlines, JuneYao Group и ее дочерних компаний, а также China State-owned Enterprise Structure Adjustment Fund Co. Ltd. Х-акции — акций зарегистрированных в материковом Китае компаний, продающиеся на Гонконгской фондовой бирже. Размещение таких акций China Eastern Airlines пройдет среди Jixiang Airlines и ее дочерних компаний.

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