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China Eastern Airlines привлечет $1,78 млрд путем размещения А-акций
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China Eastern Airlines привлечет $1,78 млрд путем размещения А-акций 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Китайская авиакомпания China Eastern Airlines планирует привлечь 11,8 млрд юаней ($1,78 млрд) посредством частного размещения А-акций, а также 3,55 млрд гонконгских долларов ($450 млн) путем размещения Х-акций, сообщает The Paper.
Фото: EPA-EFE/MAURITZ ANTIN
А-акции — юаневые акции, торгующиеся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. China Eastern Airlines проведет частное размещение таких бумаг среди Jixiang Airlines, JuneYao Group и ее дочерних компаний, а также China State-owned Enterprise Structure Adjustment Fund Co. Ltd. Х-акции — акций зарегистрированных в материковом Китае компаний, продающиеся на Гонконгской фондовой бирже. Размещение таких акций China Eastern Airlines пройдет среди Jixiang Airlines и ее дочерних компаний.
Ссылки по теме
China Eastern Airlines: полеты из Петербурга в Сиань Власти КНР облегчат покупку А-акций для иностранцев Хедж-фонды ожидают роста китайского фондового рынка После этого JunYao Group и согласованные стороны станут важными акционерами компании, владеющими более 5% акций.JuneYao Group также является контролирующим акционером Jixiang Airlines. Основанная в 1991 году, JuneYao Group сформировала пять бизнес-сегментов — авиаперевозок, финансовых услуг, современного потребления, образовательных услуг и технологических инноваций. Как сообщали «Вести. Экономика», власти Китая в рамках проводимой политики открытия финансового сектора намерены снять ряд ограничений на покупку А-акций иностранными инвесторами. Сейчас правительство КНР ограничивает иностранные инвестиции в А-акции в материковом Китае, в основном эти бумаги доступны для китайских инвесторов. Китайские власти могут разрешить продажу А-акций гражданам других государств, работающим в Китае, а также представителям иностранных фирм, если их акции торгуются на китайских фондовых биржах∎∎∎.
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