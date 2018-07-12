Завод стеклокомпозитов построят в Тулуне

Площадка для строительства уже определена, идет согласование выделения участка и его перевод из земель жилищного строительства в промышленные, сообщает пресс-служба правительства региона.

Инвестор проекта — уроженец Тулуна, предприниматель Денис Шершнев.

«В Тулунском районе находится уникальное месторождение кварцевого песка. На его базе в советское время работал стекольный завод, который разорился в конце 1990-х годов. Различные компании пробовали возобновить производство, но сделать этого не смогли», — говорится в релизе правительства.

Предприниматель намерен построить два объекта: горно-обогатительный комбинат, где будет идти обработка песка, и завод по производству продукции из стеклокомпозитных материалов. Виды продукции — геотекстиль, армированные дорожные сетки, различные трубы, арматура для бетона, опоры, ровинг и др.

Проектная мощность предприятия составит 25 тысяч тонн продукции в год. На первоначальном этапе будет трудоустроено 250 человек, всего же потребуется тысяча работников.

Начать строительство горно-обогатительного комбината планируют в этом году, сам завод — в мае 2019 года.

Общая сумма инвестиций составит 1 миллиард рублей.