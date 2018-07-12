Ещё
Завод стеклокомпозитов построят в Тулуне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завод стеклокомпозитов построят в Тулуне 

sibnovosti.ru 15 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Площадка для строительства уже определена, идет согласование выделения участка и его перевод из земель жилищного строительства в промышленные, сообщает пресс-служба правительства региона.
Инвестор проекта — уроженец Тулуна, предприниматель Денис Шершнев.
«В Тулунском районе находится уникальное месторождение кварцевого песка. На его базе в советское время работал стекольный завод, который разорился в конце 1990-х годов. Различные компании пробовали возобновить производство, но сделать этого не смогли», — говорится в релизе правительства.
Предприниматель намерен построить два объекта: горно-обогатительный комбинат, где будет идти обработка песка, и завод по производству продукции из стеклокомпозитных материалов. Виды продукции — геотекстиль, армированные дорожные сетки, различные трубы, арматура для бетона, опоры, ровинг и др.
Проектная мощность предприятия составит 25 тысяч тонн продукции в год. На первоначальном этапе будет трудоустроено 250 человек, всего же потребуется тысяча работников.
Начать строительство горно-обогатительного комбината планируют в этом году, сам завод — в мае 2019 года.
Общая сумма инвестиций составит 1 миллиард рублей.
Ранее сообщалось, что «Фармасинтез» приступил к строительству завода по производству активных фармсубстанций в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Запланировано строительство нескольких площадок — по производству активных фармацевтических субстанций, готовых лекарственных средств, регенерации растворителей. Инвестиции — 10 млрд рублей.
sibnovosti.ru: последние новости
«Саянская грибная компания» решила расширить производство Азиатско-Тихоокеанский банк снизил ставку по линейке кредитования малого и среднего бизнеса «Микро-лайт» Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по вкладам
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС133
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня6
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки90
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками31
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение