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Great Wall Motor и BMW объявили о создании СП по производству автомобилей на новых энергоносителях
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Great Wall Motor и BMW объявили о создании СП по производству автомобилей на новых энергоносителях 

ИА Синьхуа 11 июля 2018
Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — Китайский автопроизводитель Great Wall Motor в минувший вторник объявил о создании совместного предприятия /СП/ с BMW Holding по выпуску автомобилей, работающих на новых источниках энергии /NEV/. При этом каждая из сторон будет держать 50 проц. пакет акций новой структуры.
По сообщению Great Wall Motor, уставной капитал нового СП под названием Sportlight Automotive составляет 1,7 млрд юаней /256,6 млн долл. США/ — по 850 млн юаней от каждой компании. При этом общий объем инвестиций — 5,1 млрд юаней, и остальная часть покрывается самим СП по другим каналам.
Новая компания, зарегистрированная в г. Чжанцзяган восточнокитайской провинции Цзянсу, будет участвовать в исследованиях, разработке и производстве NEV.
Стандартная годовая производственная мощность данного СП оценивается в 160 тыс. единиц. Масштаб годового производства может быть увеличен в зависимости от производственного плана СП, указывается в сообщении.
BMW Holding B. V. является стопроцентной дочерней компанией BMW AG, зарегистрированной в Нидерландах. -0-
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