Great Wall Motor и BMW объявили о создании СП по производству автомобилей на новых энергоносителях

Пекин, 11 июля / Синьхуа / — Китайский автопроизводитель Great Wall Motor в минувший вторник объявил о создании совместного предприятия /СП/ с BMW Holding по выпуску автомобилей, работающих на новых источниках энергии /NEV/. При этом каждая из сторон будет держать 50 проц. пакет акций новой структуры.

По сообщению Great Wall Motor, уставной капитал нового СП под названием Sportlight Automotive составляет 1,7 млрд юаней /256,6 млн долл. США / — по 850 млн юаней от каждой компании. При этом общий объем инвестиций — 5,1 млрд юаней, и остальная часть покрывается самим СП по другим каналам.

Новая компания, зарегистрированная в г. Чжанцзяган восточнокитайской провинции Цзянсу, будет участвовать в исследованиях, разработке и производстве NEV.

Стандартная годовая производственная мощность данного СП оценивается в 160 тыс. единиц. Масштаб годового производства может быть увеличен в зависимости от производственного плана СП, указывается в сообщении.