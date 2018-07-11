Ещё
Продажи туров в Тунис увеличились вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продажи туров в Тунис увеличились почти вдвое 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
По данным Тунисского национального представительства по туризму в России, за первые 6 месяцев 2018 года страну посетило 222 тысячи россиян, что на 49% превысило показатели за аналогичный период 2017 года, сообщает АТОР.
В Тунисе довольны ходом сезона на российском рынке и активностью туроператоров, которые в этом сезоне расширили географию полетов из регионов РФ на курорты страны.
Участники рынка сообщают о том, что Тунис уверенно входит в пятерку самых продаваемых направлений этого лета, демонстрируя высокую динамику продаж.
"Следующий "пик" ждём в сентябре — октябре, когда в Турции начнется период межсезонья, а в "африканской стране римского наследия" будет ещё возможно купание в не холодном море", — прогнозируют представители одного из крупных туроператоров.
По данным участников рынка, на направлении высок процент возвратных туристов, в том числе тех, кто из года в год возвращается в один и тот же полюбившийся отель.
В этом сезоне средний чек двоих взрослых в отель 4* c питанием на 7 ночей составляет 1000-1100 долларов, двое взрослых и ребенок — 1200-1500 долларов.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками206
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов1
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение