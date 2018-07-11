Продажи туров в Тунис увеличились вдвое

Продажи туров в Тунис увеличились почти вдвое

По данным Тунисского национального представительства по туризму в России, за первые 6 месяцев 2018 года страну посетило 222 тысячи россиян, что на 49% превысило показатели за аналогичный период 2017 года, сообщает АТОР.

Тунисе довольны ходом сезона на российском рынке и активностью туроператоров, которые в этом сезоне расширили географию полетов из регионов РФ на курорты страны.

Участники рынка сообщают о том, что Тунис уверенно входит в пятерку самых продаваемых направлений этого лета, демонстрируя высокую динамику продаж.

"Следующий "пик" ждём в сентябре — октябре, когда в Турции начнется период межсезонья, а в "африканской стране римского наследия" будет ещё возможно купание в не холодном море", — прогнозируют представители одного из крупных туроператоров.

По данным участников рынка, на направлении высок процент возвратных туристов, в том числе тех, кто из года в год возвращается в один и тот же полюбившийся отель.

В этом сезоне средний чек двоих взрослых в отель 4* c питанием на 7 ночей составляет 1000-1100 долларов, двое взрослых и ребенок — 1200-1500 долларов.