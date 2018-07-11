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«Востсибуголь» инвестирует в месторождение угля в Иркутской области 1 млрд рублей
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«Востсибуголь» инвестирует в месторождение угля в Иркутской области 1 млрд рублей 

ТАСС 11 июля 2018
ТАСС, 11 июля. Компания «Востсибуголь» планирует инвестировать в разработку участка «Южный блок» Мугунского буроугольного месторождения (Тулинский район, Иркутская область) 1 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.
"По предварительным оценкам, инвестиции в проект могут составить около 1 млрд рублей. Отработку месторождения планируется начать в 2020 году, выход на проектную мощность 2,5 млн т угля в год запланирован на 2021 год", — говорится в сообщении. Компания выиграла аукцион на разработку данного участка.
Добыча угля будет производиться открытым способом, топливо поставляться для нужд ЖКХ района и на теплоэлектростанции компании «Иркутскэнерго».
Площадь участка «Южный блок» 6,6 кв. км. Балансовые запасы категорий А+В+С1 составляют 37,6 млн т. Уголь низкосернистый и низкозольный с теплотой сгорания около 4500 ккал/кг.
"Востсибуголь" — крупнейшая угледобывающая компания в Иркутской области, ведет добычу угля открытым способом в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, Хакасии и Туве. Основной поставщик твердого топлива для ТЭЦ «Иркутскэнерго». Запасы угля компании превышают 1,2 млрд т.
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