«Востсибуголь» инвестирует в месторождение угля в Иркутской области 1 млрд рублей

"По предварительным оценкам, инвестиции в проект могут составить около 1 млрд рублей. Отработку месторождения планируется начать в 2020 году, выход на проектную мощность 2,5 млн т угля в год запланирован на 2021 год", — говорится в сообщении. Компания выиграла аукцион на разработку данного участка.

Добыча угля будет производиться открытым способом, топливо поставляться для нужд ЖКХ района и на теплоэлектростанции компании «Иркутскэнерго»

Площадь участка «Южный блок» 6,6 кв. км. Балансовые запасы категорий А+В+С1 составляют 37,6 млн т. Уголь низкосернистый и низкозольный с теплотой сгорания около 4500 ккал/кг.