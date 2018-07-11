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КПМГ: в 2018 году уйдет каждый пятый страховщик
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КПМГ: в 2018 году уйдет каждый пятый страховщик 

Вести Экономика 11 июля 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 11 июля — «Вести. Экономика» Согласно опросу, проведенному компанией КПМГ среди топ-20 крупнейших страховщиков, перспектива покинуть рынок в 2018 году стоит перед 20% компаний.
Фото: Pxhere
К концу 2018 года на страховом рынке останутся работать 168 компаний, против 217, действовавших в феврале. Только за 1 квартал этого года рынок покинули больше десятка страховщиков: к концу периода действовали 204 компании.
В 2017 году свою деятельность прекратили в общей сложности 30 компаний. Основной причиной ухода стал добровольный возврат лицензий. Из-за этого перестали работать 16 компаний. У 9 страховщиков лицензии отозвал ЦБ из-за нарушения законодательства. Еще 5 прекратили существование из-за реорганизации бизнеса.
Основной причиной ухода страховщиков с рынка аналитики КПМГ называют усиление контроля Центробанком за соблюдением участниками рынка регуляторных требований. Уже сейчас есть новые требования по открытому стандарту представления отчетности, единому плану счетов. В перспективе к этим критериям добавятся новые стандарты международной финансовой отчетности и директива Solvency II.
Перспективы рынка По словам представителей топ-20 страховщиков, основным драйвером роста рынка в 2018 году станет страхование жизни. В ближайшие два года этот сегмент будет демонстрировать ежегодный прирост на 30%.
Участники рынка ожидают, что страховые сборы в 2018 году вырастут на 7%. В 17 году показатель вырос на 8%.
Прогнозы по ОСАГО не оптимистичные. Игроки полагают, что рынок обязательного автострахования в 2018 году поставит рекорд по убыточности. И это несмотря на поддержку Банка России, который проводит либерализацию тарифов. К осени они должны увеличиться на 20%.
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