КПМГ: в 2018 году уйдет каждый пятый страховщик

Москва , 11 июля — «Вести. Экономика» Согласно опросу, проведенному компанией КПМГ среди топ-20 крупнейших страховщиков, перспектива покинуть рынок в 2018 году стоит перед 20% компаний.

Фото: Pxhere

К концу 2018 года на страховом рынке останутся работать 168 компаний, против 217, действовавших в феврале. Только за 1 квартал этого года рынок покинули больше десятка страховщиков: к концу периода действовали 204 компании.

В 2017 году свою деятельность прекратили в общей сложности 30 компаний. Основной причиной ухода стал добровольный возврат лицензий. Из-за этого перестали работать 16 компаний. У 9 страховщиков лицензии отозвал ЦБ из-за нарушения законодательства. Еще 5 прекратили существование из-за реорганизации бизнеса.

Основной причиной ухода страховщиков с рынка аналитики КПМГ называют усиление контроля Центробанком за соблюдением участниками рынка регуляторных требований. Уже сейчас есть новые требования по открытому стандарту представления отчетности, единому плану счетов. В перспективе к этим критериям добавятся новые стандарты международной финансовой отчетности и директива Solvency II.

Перспективы рынка По словам представителей топ-20 страховщиков, основным драйвером роста рынка в 2018 году станет страхование жизни. В ближайшие два года этот сегмент будет демонстрировать ежегодный прирост на 30%.

Участники рынка ожидают, что страховые сборы в 2018 году вырастут на 7%. В 17 году показатель вырос на 8%.

Прогнозы по ОСАГО не оптимистичные. Игроки полагают, что рынок обязательного автострахования в 2018 году поставит рекорд по убыточности. И это несмотря на поддержку Банка России, который проводит либерализацию тарифов. К осени они должны увеличиться на 20%.