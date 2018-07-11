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Страховые компании с уставным капиталом менее 300 миллионов рублей работать не смогут
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Страховые компании с уставным капиталом менее 300 миллионов рублей работать не смогут 

Парламентская газета 28 минут назад
Фото: Парламентская газета
Для страховых компаний увеличивается размер обязательного уставного капитала — до 300 миллионов рублей, а для осуществления перестрахования — до 600 миллионов рублей. Кроме того, страховым компаниям будет запрещено заниматься иной предпринимательской деятельностью, за исключением деятельности, направленной на обеспечение страховой деятельности.
Соответствующий законопроект разработали и внесли в Госдуму депутаты палаты во главе с Николаем Гончаром в 2015 году, затем инициатива была принята в первом чтении, а 11 июля Госдума планирует рассмотреть её во втором чтении.
Изменения вносятся в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иные законодательные акты Российской Федерации».
Сейчас установлены новые требования к размерам уставного капитала страховых компаний. Его сумма зависит от вида деятельности страховой компании. Минимальная сумма для страховщиков, занимающихся общим (универсальным) видом страхования (кроме страхования жизни), — 200 млн рублей, а перестраховочные компании должны иметь уставной капитал 480 млн рублей.
Поправками парламентариев, в частности, устанавливается, что при наличии действующей саморегулируемой организации (СРО) документы для государственной регистрации и получения лицензии на осуществление страховой деятельности должны будут направляться в Банк России через такую организацию с приложением ходатайства СРО о государственной регистрации юридического лица и выдаче лицензии.
В месячный срок после получения статуса юридического лица учредители страховой организации обязаны произвести оплату 100% объявленного уставного капитала страховой организации. Затем Банк России должен издать приказ о выдаче страховщику лицензии и внести его в Единый государственный реестр субъектов страхового дела, после чего страховая организация приобретает право на осуществление страховой деятельности.
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