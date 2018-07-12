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Госдума приняла закон о повышении требований к капиталу страховщиков
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Госдума приняла закон о повышении требований к капиталу страховщиков 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В третьем, окончательном, чтении Госдума сегодня приняла законопроект о повышении размера уставного капитала для страховых компаний. После вступления закона в силу минимальный уставной капитал страховщика должен составить 300 миллионов рублей. Пока размер капитала составляет 120 миллионов рублей. Нововведение коснется универсальных страховых компаний.
Компании, которые занимаются страхованием жизни, также должны будут нарастить размер капитала — с 240 до 450 миллионов рублей. А с перестраховщиков потребуют уставной капитал в размере 600 миллионов рублей. Страховые организации обязательного медицинского страхования должны будут иметь минимальный размер уставного капитала в 120 миллионов рублей через год после вступления закона в силу.
Закон в полную меру заработает с 1 января 2019 года, при этом для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 года.
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