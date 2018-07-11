Банк УРАЛСИБ проводит акцию для сотрудников бюджетных учреждений 

Банк УРАЛСИБ объявляет о проведении акции для сотрудников бюджетных организаций, получающих заработную плату на дебетовые карты платежной системы «Мир», эмитированные Банком. По акции «1000 баллов с картой „Мир“ сотрудники бюджетных организаций, получающие зарплату на карту „Мир“ Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карту VISA или MasterCard с новым счетом, подключить ее к Программе лояльности „УРАЛСИБ Бонус“ и получить 1000 бонусных баллов на счет участника Программы. Акция проводится в период с 09.07.2018 по 31.08.2018 года.
Также Банк УРАЛСИБ до 31.07.2018 года отменил комиссию за перевыпуск карт „Мир“ для клиентов Банка — работников бюджетных организаций. Банк УРАЛСИБ занимает одну из ключевых позиций на российском рынке банковских карт, а также входит в Топ-10 эмитентов платежных карт „Мир“ по версии портала Банки.ру. Получить подробную информацию об условиях проведения акции можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО „БАНК УРАЛСИБ“.