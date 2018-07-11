Ещё
Банк УРАЛСИБ проводит акцию для сотрудников бюджетных учреждений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк УРАЛСИБ проводит акцию для сотрудников бюджетных учреждений 

АиФ-Новосибирск 44 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Банк УРАЛСИБ объявляет о проведении акции для сотрудников бюджетных организаций, получающих заработную плату на дебетовые карты платежной системы «Мир», эмитированные Банком. По акции «1000 баллов с картой „Мир“ сотрудники бюджетных организаций, получающие зарплату на карту „Мир“ Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карту VISA или MasterCard с новым счетом, подключить ее к Программе лояльности „УРАЛСИБ Бонус“ и получить 1000 бонусных баллов на счет участника Программы. Акция проводится в период с 09.07.2018 по 31.08.2018 года.
Также Банк УРАЛСИБ до 31.07.2018 года отменил комиссию за перевыпуск карт „Мир“ для клиентов Банка — работников бюджетных организаций. Банк УРАЛСИБ занимает одну из ключевых позиций на российском рынке банковских карт, а также входит в Топ-10 эмитентов платежных карт „Мир“ по версии портала Банки.ру. Получить подробную информацию об условиях проведения акции можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО „БАНК УРАЛСИБ“.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Банк УРАЛСИБ запустил сервис переводов с использованием карт «Мир» На сколько выросли тарифы ЖКХ с 1 июля в Новосибирской области? «Ростелеком» организовал видеонаблюдение в школах во время ЕГЭ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции6
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей48
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России149
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение