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Запасы сланцевого газа в Китае превышают 1 трлн кубометров
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Запасы сланцевого газа в Китае превышают 1 трлн кубометров 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — Запасы сланцевого газа в Китае превысили отметку в 1 трлн кубометров. Об этом сообщило во вторник Министерство природных ресурсов КНР.
Согласно итогам разведки полезных ископаемых, опубликованным министерством, в 2017 году разведанные новые геологические запасы нефти в стране снизились с 1 млрд 522 млн тонн в 2012 году до 877 млн тонн, природного газа — с 961 млрд до 555,4 млрд кубометров, рудничного газа — с 127,4 млрд до 10,5 млрд кубометров.
В прошлом году извлекаемые запасы нефти, природного газа и сланцевого газа выросли, соответственно, на 1,2, 1,6 и 62 проц. по сравнению с предыдущим годом. Извлекаемые запасы рудничного газа снизились на 9,5 проц.
По словам начальника министерской группы по надзору за сохранением запасов полезных ископаемых Цзюй Цзяньхуа, по состоянию на конец 2017 года разведанные геологические запасы сланцевого газа в Китае составили в общей сложности 916,8 млрд кубометров, в апреле этого года этот показатель превысил 1 трлн кубометров.
За минувшие пять лет Китай вложил в разведывательные работы более 480 млрд юаней /1 долл США — 6,6 юаня/, сказал он. -0-
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